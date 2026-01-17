نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب

نشر الفنان حسام حبيب مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يوجه من خلاله رسالة قاسية ولم يكشف عن أى تفاصيل وذلك بعد الأزمة الأخيرة التى مرت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسام حبيب : “عزيزي الظالم، متستغربش إني بقولك عزيزي، أنت ليك فضل كبير عليا، ولا ينكر الفضل إلا جاحد فمش معقول أبخس حقك زي ما بخست حقي، ولا أنكر فضلك زي ما نكرت فضلي، ولا يمكن أظلمك زي ما ظلمتني، فـ يا عزيزي تبرعك بحسناتك في ميزاني ده شيء يحسبلك، الحجاب اللي اتشال بين دعوتي وبين ربنا كان ليك كل الفضل فيه، العوض اللي بشوفه في حياتي من ناس أفضل منك بتعرف تقدر، فرص بتتفتح رغم أنفك ده كان بسببك، أنا بس مش صعبان عليا في الحكاية دي حد غيرك، يمكن أكتر كمان من نفسك”.

شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم بسمة وهبة

من ناحية أخرى هاجم محمد عبد الوهاب - شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب - الإعلامية بسمة وهبة، من خلال منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب شقيق شيرين عبد الوهاب،: «الأستاذة بسمة وهبه.. يا ريت حضرتك ما تعمليش بتحبيها أوي كده، دا أنتي جيبتي طليقها مخصوص في رمضان عشان تقطعو فيها، ولما البرنامج اتوقف؛ كنتي بتطلعي لايف من “إنستجرام” وتتصلي بيا، وبردو تقطَّعي فيها».

وأضاف شقيق شيرين عبد الوهاب: «مش عيب على إعلامية كبيرة ومخضرمة زي حضرتك، لما واحد زي ده يقولك: أنا علِّيت سعر شيرين بره مصر، وأنتي تعديها عادي؟، وهو أبعد حفلة عملها في بورتو المنيا».

وواصل شقيق شيرين عبد الوهاب، منشوره: «يعني شيرين اللي وقفت على أكبر مسارح الوطن العربي، قرطاج، وجرش، وهلا فبراير، وليالي دبي، وسوق واقف، وأوبرا عمان، ولفِّت معظم أوروبا وأمريكا قبل ما تشوف وشه أصلا، كان من باب المهنية تسأليه سؤال واحد: جبت الخِبرَة دي منين عشان واحد زيك يعلِّي سعر أكبر مطربة في الوطن العربي؟.. يا أستاذة ده مركبش طيارة غير مع شيرين.. عيب والله».