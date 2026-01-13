ياسر جلال يغني شعبي في مسلسل كلهم بيحبوا مودي .. رمضان 2026 | خاص

انتهى الفنان ياسر جلال، من تصوير أحداث مسلسله" كلهم بيحبوا مودي"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026.

وعلم صدى البلد من مصادره أن الفنان ياسر جلال يخوض تجربة الغناء لأول مرة خلال شهر رمضان 2026، حيث ستتضمن الأحداث أغنية يقوم بغنائها ضمن أحداث المسلسل تعتمد على اللون الشعبي.

يذكر أن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويأتي في إطار كوميدي اجتماعي.

ويشارك في المسلسل، كل من ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، ريهام الشنواني، هدى الإتربي، محسن منصور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

مسلسل للعدالة وجه آخر

وفي سياق متصل، ينتظر ياسر جلال عرض مسلسله الجديد بعنوان «للعدالة وجه آخر»، ويتكوّن المسلسل من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي.

ياسر جلال في هذا العمل، شخصية مذيع تلفزيوني يفتح ملفًا شائكًا حول تجارة الأعضاء البشرية؛ ليجد نفسه في مواجهة مع شبكة من رجال الأعمال المتورطين، الذين يسعون لإسكاته بأي وسيلة.