مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

يترقب عشاق الدراما التلفزيونية موسم رمضان 2026 الذي يضم عددا كبيرا من المسلسلات، والتي تشهد تنوعا كبيرا على مستوى الموضوعات المقدمة، ومنها حكاية نرجس.. وهو أحد الأعمال المنتظر عرضها خلال شهر رمضان الكريم، وتقوم ببطولته النجمة ريهام عبد الغفور.

ابطال مسلسل حكاية نرجس:

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.





المسلسل من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة.

قصة العمل:

ومن المنتظر أن تقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

حيث يرصد العمل حلم الأمومة المؤجَّل، وما يترتب عليه من صراع نفسي وضغط اجتماعي.

مخرج مسلسل حكاية نرجس:

قدم عدد الأفلام الروائية، حيث أخرج مثل "ساتشر - أخشى أن أنسى وجهك" 2020، و"Fifteen" عام 2017، و"Le steak de tante Margaux" عام 2016.

حصد "جائزة السعفة الذهبية" في "مهرجان كان السينمائي الدولي" عام 2020، كأول مصري ينال الجائزة عن فيلمه "ساتشر"، كما نال "جائزة العرض الأوروبي للفيلم القصير" عن فيلمه "Fifteen" عام 2017.

القنوات العارضة:

العمل من المقرر عرضه علي عدد من القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مثل cbc ، الحياة، on، dmc بالاضافة منصة watch it