6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
بالصور

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

أحمد البهى

يترقب عشاق الدراما التلفزيونية موسم رمضان 2026 الذي يضم عددا كبيرا من المسلسلات، والتي تشهد تنوعا كبيرا على مستوى الموضوعات المقدمة، ومنها حكاية نرجس.. وهو أحد الأعمال المنتظر عرضها خلال شهر رمضان الكريم، وتقوم ببطولته النجمة ريهام عبد الغفور. 

ابطال مسلسل حكاية نرجس: 

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من  حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي. 


 

 المسلسل من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة. 

قصة العمل: 

ومن المنتظر أن تقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة. 

حيث يرصد العمل حلم الأمومة المؤجَّل، وما يترتب عليه من صراع نفسي وضغط اجتماعي. 

مخرج مسلسل حكاية نرجس: 

قدم عدد الأفلام الروائية، حيث أخرج مثل "ساتشر - أخشى أن أنسى وجهك" 2020، و"Fifteen" عام 2017، و"Le steak de tante Margaux" عام 2016.

حصد "جائزة السعفة الذهبية" في "مهرجان كان السينمائي الدولي" عام 2020، كأول مصري ينال الجائزة عن فيلمه "ساتشر"، كما نال "جائزة العرض الأوروبي للفيلم القصير" عن فيلمه "Fifteen" عام 2017.

القنوات العارضة: 

العمل من المقرر عرضه علي عدد من القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مثل cbc ، الحياة، on، dmc بالاضافة منصة watch it 

