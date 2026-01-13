طرح الموسم الثالث من The Night Agent في هذا الموعد

حددت منصة نتفلكيس يوم 19 فبراير من الشهر القادم، موعد لاطلاق حلقات الموسم الثالث من مسلسل The Night Agent.

ويستند مسلسل العميل الليلي إلى رواية ماثيو كويرك، وقد حققت المواسم الاولي نجاح كبير.

تدور أحداث فيلم The Night Agent أو العميل الليلى حول البحث عن جاسوس روسي داخل البيت الأبيض، وما يفعله عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذى ينبغى عليه أن يشكك في كل شيءوألا يثق فى أى أحد.

ابطال المسلسل:

بيتر ساذرلاند: جابرييل باسو.



أماندا وارن: كاثرين.



لوسياني بوكاهان: روز لاركن.



بريتاني سنو: أليس.



آريين ماندي: نور.



هونغ تشاو: ديان فار.



كيّون ألكسندر: جافاد.



نافع نغاهبان: عباس.



كاري ماتشيت: الرئيسة ميشيل ترافيرس.



لويس هيرثوم: جيكوب مونرو.



بيرتو كولون: سولومون.



روب هيبز: توماس بالا.