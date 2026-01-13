"بيت بابا" يدخل قائمة الأعلي مشاهدة بعد طرحه بـ أيام

تمكن مسلسل" بيت بابا"، من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه بعدة أيام على منصة شاهد.

واحتل مسلسل “بيت بابا” المركز الثاني من أصل 10مراكز للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر.

“بيت بابا”، عمل كوميدي اجتماعي جماعي، يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم محمد أنور، محمد محمود، أحمد عبد الحميد، انتصار، مريم الجندي، سليم الترك، إلى جانب رانيا محمود ياسين والطفل جان رامز، في تجربة درامية تحمل مزيجًا من الكوميديا والبعد الاجتماعي.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشاركه في الكتابة محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.