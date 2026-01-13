قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مهرجان المسرح العربي.. العرض التونسي «جاكرندا» يعيد الروح للممثل ويقربه من الجمهور

أحمد البهى

ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التى تقام تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري، عقدت الندوة الثامنة من فعاليات المهرجان عن العرض التونسي «جاكرندا» اليوم الأثنين، وأدارها الكاتب الصحفى يسري حسان .

تحدث مخرج العرض التونسي «جاكرندا» نزار السعيدي، وقال إن العرض مشروع يحاول أن ينطلق ويتواصل مع الواقع التونسي العربى والعالمي، وهى تجربة خاصة تعتمد على ممثلين شباب، وتجسد عمق وتوجهات التجربة المسرحية التونسية، وهى موقف جمالى للعودة للأصل وهو الممثل، ذلك الكائن الحي المبدع داىما عمود وأساس الفرقة المسرحية، كما نهدف من التجربة إعادة الروابط بين الممثل والمتفرج، والابتعاد أكثر ما يمكن عن الإبهار واستخدام التكنولوجيا وكأننا نعيد حالة الطقس المسرحى .

وعن المسرح التونسي قال المخرج نزار السعيدي، إن المسرح فى تونس موجود فى الشارع، والدولة تساند الحياة المسرحية، وطبيعة المناظر الجميلة فى تونس جعلت المسرح التونسي يعيش ويظل حتى الآن .

من جانبهم، أعرب أبطال المسرحية التونسية «جاكرندا» الحاضرين بمنصة الندوة، وهم مجموعة من الشباب الموهوبين من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي بتونس، "حمودة بن حسين، أصالة كواص، أنيس كمون، ثواب العيدودي، حلمي الخليفي، وحسناء غنام"، عن سعادتهم باختيار العرض ضمن العروض المشاركة فى المهرجان .

