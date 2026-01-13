رحيل الفنان الجزائري خليل بوزحزح.. تفاصيل

توفي الفنان الجزائري خليل بوزحزح صباح اليوم بعد بعد صراع مع المرض وهو ما أعلن عنه ابن شقيقه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب ابن شقيقه : إنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون، بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّينا نبأ وفاة عمّي خليل بوزحزح الفنان والممثل التلفزيوني، والجار الطيب، ووالد أمين بوزحزح ونسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان، رحمك الله يا عمّي، وأسكنك الفردوس الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون.

من هو خليل بوزحزح؟

ولد خليل بوزحزح بمدينة قسنطينة، ويعد من الوجوه الفنية البارزة التي صنعت حضورها بهدوء وثبات، حيث تميز طوال مسيرته بقدرته على تقمص شخصيات متنوعة على خشبة المسرح وفي الأعمال التلفزيونية. وأسهم إتقانه للهجة القسنطينية في منح أدواره صدقا وواقعية انعكست بوضوح على أدائه.

تجربته مع فرقة المسرح الجهوي بقسنطينة شكلت محطة مهمة في مشواره الفني، إذ شارك في عدد من الأعمال المسرحية اللافتة، إلى جانب حضوره في أعمال تلفزيونية معروفة مثل رمضانيات، شاري، دالة، باب الرأي، وعومار من الخدمة للدار. كما برز في تجسيد الشخصيات التاريخية، وعلى رأسها دور الإمام المجاهد عبد الحميد ابن باديس، الذي أكد جديته والتزامه بالأعمال ذات البعد الوطني والثقافي.

ويعرف خليل بوزحزح بمرونته في الأداء وقدرته على التنقل بين أنماط مختلفة من الشخصيات، ما جعله يحظى بتقدير النقاد والجمهور، ويصنف كأحد الأسماء المؤثرة في المشهد الفني بمدينة قسنطينة، مع بصمة واضحة في المسرح الجزائري والأعمال التلفزيونية ذات الطابع المحلي.