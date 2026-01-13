في ذكراه.. قصة مرض حسين رياض بالشلل ورحيله

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حسين رياض الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى والعربي.

مسيرة حسين رياض الفنية

ولد الفنان حسين رياض في حي السيدة زينب يوم 13 يناير 1897، لأب مصري وأم سورية، وبدأت مهاراته في التمثيل تظهر عليه خلال دراسته الثانوية، فانضم إلى فريق الهواة بالمدرسة وكان مدربه إسماعيل وهبي شقيق الفنان يوسف وهبي، فعمل في أول مسرحية في حياته وهي "خلي بالك من إمياى" وكانت بطلة المسرحية روز اليوسف، وحتى لا تعرفه أسرته غير اسمه من حسين محمود شفيق إلى حسين رياض.

عمل مع فرقة الريحاني، ومنيرة المهدية، وعلي الكسار، وعكاشة، ويوسف وهبي، وفاطمة رشدي، واتحاد الممثلين عام 1934، وهو شقيق الفنان الراحل فؤاد شفيق، ومن أشهر مسرحياته: "عاصفة على بيت عطيل – تاجر البندقية- لويس الحادى عشر –أنطونيو وكليوباترا – مدرسة الفضائح القضاء والقدر – الناصر – العباسة – شهر زاد – العشرة الطيبة – مضحك الخليفة مصرع كليوباترا – الأرملة الطروب – الندم"، وحصل على لقب ممثل من الدرجة الممتازة.

مع بداية السينما قرر حسين رياض أن يترك المسرح قليلا ليتفرغ لها، وكان أول أفلامه "ليلى بنت الصحراء" عام 1937 مع الفنانة بهيجة حافظ وكان أجره وقتها 50 جنيهًا، وظل يعمل في السينما حتى بلغ عدد أفلامه نحو 320 فيلمًا.

حسين رياض يتمرد على نفسه

تمرد حسين رياض على أدوار الرجل الطيب التي انحصر فيها كثيرا، فقدم أدوار سمو الأمير، ورجل الأعمال، والباشا، والشرير.

خلال مشواره الفني شارك حسين رياض في 320 فيلمًا سينمائيًا،و240 مسرحية، و150 مسلسلاً وتمثيلية إذاعية من أشهرها مسلسل "القط الأسود» واستحوذ على آذان المستمعين فى التمثيلية الإذاعية «الناصر صلاح الدين»، و50 مسلسلاً تلفزيونيًا أشهرها رئيس العصابة فى "الثقوب السوداء" والعمدة فى "هارب من الأيام".

حصل الفنان حسين رياض على العديد من التكريمات حيث أهداه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى فى احتفال عيد العلم عام 1963، كما حصل على العديد من شهادات التقدير من وزارة الثقافة والإرشاد القومى فى ذلك الوقت عن أفلام "موعد مع الحياة" و "حياة أو موت" و "رد قلبى" و"الملاك الصغير".

مرض حسين رياض ووفاته

وكشفت ابنة الفنان حسين رياض "فاطمة" عن تعرض والدها الى الشلل بسبب أحد أفلامه قائلة: إن والدها كان يجسد دور شخص مصاب بالشلل في فيلم "الأسطى حسن" سنة 1952، وعاد من التصوير في أحد الأيام ليحصل على قسط من الراحة، وعند استيقاظه فوجئت زوجته بإصابته بالشلل، ليتم استدعاء طبيبه الخاص الذي قام بعمل بعض الحجامة لذراعه لمنع حدوث جلطة، واستمر في التعافي 15 يومًا.

وتابعت فاطمة -ابنة الفنان الراحل حسين رياض- أنه خلال فترة مرض والدها، كان منزله يزدحم بالفنانين الذين سعوا للاطمئنان على صحته، مشيرة إلى أن الفنان حسين رياض كان يهتم بالفنانين حسن يوسف وعمر الحريري، وكان يعتبر الأخير تلميذه النجيب.

ورحل حسين رياض إثر تعرضه لأزمة قلبية في 17 من شهر يوليو عام 1965 أثناء تصوير فيلم "ليلة الزفاف" ليرحل دون أن يستكمل دوره في الفيلم.