برعاية رئيس مجلس الوزراء.. مهرجان مسرح الجنوب ينطلق في أبريل المقبل

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رعاية الدورة العاشرة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل 2026.

أكد الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، ومؤسس ورئيس المهرجان، أن موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على رعاية الدورة العاشرة تُعد واحدة من أهم المفاجآت التي أعلنت عنها إدارة المهرجان، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تعكس بوضوح اهتمام الدولة بدعم التنمية الثقافية والفنية، لا سيما في محافظات الصعيد، التي يحتضنها المهرجان منذ انطلاقه فى خطوة تحمل الكثير من التقدير والدعم .

محطة فارقة فى مهرجان مسرح الجنوب

وأوضح الهواري أن هذه الرعاية تكتسب أهمية خاصة كونها تتزامن مع احتفال المهرجان بـدورته البرونزية، وهو ما يمثل محطة فارقة في مسيرته الثقافية والفنية.



وأضاف أن فعاليات الدورة العاشرة تُقام برعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، ومؤسسة هاي واي ترافيل، وتتضمن برنامجًا متنوعًا للاحتفال بهذه المناسبة، من أبرزها إقامة معرض صور يوثق الدورات المختلفة للمهرجان، إلى جانب إنتاج فيلم وثائقي يستعرض أبرز محطاته وإنجازاته السابقة، فضلًا عن عدد من الفعاليات والأنشطة المفاجئة التي سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال الفترة المقبلة.