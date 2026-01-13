قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
بالصور

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
أحمد إبراهيم

احتفل الفنان صبحي خليل ، بخطوبة ابنته جيهان على المخرج ثائر الصرفي ، وذلك وسط أجواء من الفرحة والسعادة، حيث اقتصر الاحتفال على الأهل والأقارب فقط.

خطوبة ابنة صبحي خليل
خطوبة ابنة صبحي خليل
خطوبة ابنة صبحي خليل

عمرة صبحي خليل 

وقد أدى الفنان صبحي خليل مناسك العمرة ، في أجواء روحانية مؤثرة، حيث رافقته زوجته وابنته إلى الأراضي المقدسة، لأداء المناسك والدعاء لوالدته التي رحلت مؤخرًا.

وحرص خليل على توثيق لحظات العمرة بعد الانتهاء من الطواف والسعي، والتقط صورًا تذكارية مع أسرته أمام الكعبة المشرفة، في لحظة امتزجت فيها مشاعر الحزن على فراق الأم بالسكينة الإيمانية.

تفاصيل إصابة ابنة صبحي خليل بالسرطان 

بينما كشف الفنان صبحي خليل، عن تفاصيل شخصية ومؤثرة خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي، والذي يُعرض على قناة "الحياة"، قائلاً إن أصعب لحظة مر بها في حياته كانت إصابة ابنته داليا بمرض السرطان في مرحلته الرابعة.

وأوضح خليل، أن لديه ثلاثة أبناء: داليا، وجيهان، وعبد الرحمن، وجميعهم يعملون في المجال الفني، ولكن بعيدًا عن التمثيل، حيث يعمل عبد الرحمن مدير تصوير، بينما جيهان خريجة قسم المونتاج من معهد السينما، وأكملت دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أنه رفض في البداية التحاق عبد الرحمن بقسم التمثيل، نظرًا لما يواجهه هذا المجال من صعوبات وتحديات، رغم امتلاكه موهبة كوميدية لافتة. 

وأضاف: "أعطيته سيارة هدية، وهو اجتهد على نفسه حتى أصبح مدير تصوير ناجح ويعمل حاليًا في مجال الإعلانات".

وتطرق خليل، إلى كفاحه من أجل تربية أبنائه، قائلًا إنه تعرّف على زوجته فور وصوله إلى القاهرة، وتم الزواج خلال 16 يومًا فقط. 

وشدد على أنه أوصى أبناءه بضرورة الحفاظ على الصلاة والاقتراب من الله، مؤكدًا أن كل ما كسبه من مهنة التمثيل أنفقه عليهم، وهو سعيد بقربهم منه.

كما تحدث عن فترة مرض ابنته داليا، واصفًا إياها بـ"المحنة الصعبة"، لكنه عبّر عن امتنانه لشفائها، قائلاً: "ربنا شفاها واتجوزت وبقت عروسة، والحمد لله".

صبحي خليل الفنان صبحي خليل ابنة صبحي خليل خطوبة ابنة صبحي خليل أعمال صبحي خليل

