فتح العيادات الطبية بمستشفيات الشرطة مجانًا للمواطنين احتفالًا بعيد الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية فتح العيادات الطبية بمستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين، وذلك في عدد من المحافظات، في إطار دورها المجتمعي وحرصها على تقديم خدمات صحية متميزة، وذلك تزامنًا مع احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ74.

وأوضحت الوزارة أن الكشف الطبي المجاني سيتم بمستشفيات الشرطة في العجوزة، الإسكندرية، أسيوط، وطنطا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026 وحتى السبت 31 يناير 2026، خلال الفترة المسائية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً.

كما تقرر تنظيم عيادات طبية متنقلة من خلال سيارات الإسعاف التابعة لقطاع الخدمات الطبية، لتقديم خدمات صحية مجانية تشمل قياس ضغط الدم ومستوى السكر في الدم، للمواطنين المترددين على عدد من مساجد وأندية الشرطة بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وأسيوط، وذلك يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أوجه الرعاية الصحية للمواطنين، وتأكيدًا على دورها الإنساني والمجتمعي، بالتوازي مع دورها الأمني، خاصة في المناسبات الوطنية التي تجسد تلاحم الشرطة والشعب.



