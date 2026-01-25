رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل

كشف الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير عن انتقال اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الممتدة لنهاية الشهر الجاري.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "عاجل ورسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة مليون مبروكً يا حمزة".

وقد أنهى نادي برشلونة الإسباني اتفاقه مع النادي الأهلي لضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في خطوة تعكس توجه النادي الكتالوني للاستثمار في المواهب الصاعدة، خاصة في مركز المهاجم الصريح.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي مساء الخميس، ليضع برشلونة حدا لملف شغل حيزا من المتابعة خلال الأيام الماضية، ويصبح اللاعب البالغ من العمر 18 عاما على أعتاب خوض أولى تجاربه الاحترافية في أوروبا.

تفاصيل الصفقة إعارة مع خيار شراء

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع تضمين بند يتيح لبرشلونة شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل مبلغ لا يتجاوز 3 ملايين يورو، قد يرتفع إلى 5 ملايين يورو وفقا لمتغيرات مرتبطة بالأداء والمشاركة.