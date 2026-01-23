برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توصل نادي برشلونة إلى اتفاق نهائي مع النادي الأهلي المصري، لضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة لاقت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية.

اتفاق نهائي بين برشلونة والأهلي

وبحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد أنهى نادي برشلونة جميع التفاصيل المتعلقة بضم حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، بعد مفاوضات استمرت عدة أيام. وأكدت مصادر داخل النادي الكتالوني أن الاتفاق تم رسميًا مساء الخميس، ليصبح اللاعب أحدث الصفقات الشابة في مشروع برشلونة المستقبلي.

تفاصيل الإعارة وخيار الشراء

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع تضمين بند يمنح برشلونة أحقية الشراء النهائي مقابل مبلغ لا يتجاوز 3 ملايين يورو، على أن ترتفع القيمة إلى 5 ملايين يورو في حال تحقق بعض المتغيرات المرتبطة بمشاركة اللاعب وتطوره الفني.

عقبات في المفاوضات وحسم اللاعب

لم تخلِ المفاوضات من الصعوبات، حيث أبدى النادي الأهلي رغبة في تجديد عقد اللاعب قبل الموافقة على رحيله، ما تسبب في تأخير بسيط لإتمام الصفقة. إلا أن رغبة حمزة عبد الكريم لعبت دورًا حاسمًا، إذ أبدى اللاعب تمسكه بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي عبر بوابة برشلونة، معتبرًا إياها فرصة ذهبية لإثبات نفسه والوصول إلى الفريق الأول مستقبلاً.

الخطوة الأولى مع برشلونة أتلتيك



ومن المنتظر أن يسافر حمزة عبد الكريم إلى إسبانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل الانضمام إلى فريق برشلونة أتلتيك (الفريق الثاني). ويأتي ذلك ضمن خطة النادي لتجهيز اللاعب تدريجيًا، خاصة في ظل ندرة المواهب الشابة بمركز المهاجم الصريح داخل أكاديمية “لا ماسيا”.

تألق دولي جذب أنظار الكتالوني

ويُذكر أن اللاعب لفت الأنظار بقوة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، حيث قدم مستويات مميزة جعلته محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، قبل أن ينجح برشلونة في حسم الصفقة سريعًا



