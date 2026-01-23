قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة بـ57 مليار دولار.. ترامب يرفع عرض شراء جرينلاند إلى مليون دولار للفرد
تناولوا فسيخ وملوحة.. تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج
الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر قسد
منع السمسرة وضبط البيانات .. كيف يغيّر قانون الحج قواعد التنظيم؟
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 23-1-2026
أول جمعة من شعبان.. اغتنمها بالصلاة على النبي
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم
بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توصل نادي برشلونة إلى اتفاق نهائي مع النادي الأهلي المصري، لضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة لاقت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية.

اتفاق نهائي بين برشلونة والأهلي

وبحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد أنهى نادي برشلونة جميع التفاصيل المتعلقة بضم حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، بعد مفاوضات استمرت عدة أيام. وأكدت مصادر داخل النادي الكتالوني أن الاتفاق تم رسميًا مساء الخميس، ليصبح اللاعب أحدث الصفقات الشابة في مشروع برشلونة المستقبلي.

تفاصيل الإعارة وخيار الشراء

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع تضمين بند يمنح برشلونة أحقية الشراء النهائي مقابل مبلغ لا يتجاوز 3 ملايين يورو، على أن ترتفع القيمة إلى 5 ملايين يورو في حال تحقق بعض المتغيرات المرتبطة بمشاركة اللاعب وتطوره الفني.

عقبات في المفاوضات وحسم اللاعب

لم تخلِ المفاوضات من الصعوبات، حيث أبدى النادي الأهلي رغبة في تجديد عقد اللاعب قبل الموافقة على رحيله، ما تسبب في تأخير بسيط لإتمام الصفقة. إلا أن رغبة حمزة عبد الكريم لعبت دورًا حاسمًا، إذ أبدى اللاعب تمسكه بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي عبر بوابة برشلونة، معتبرًا إياها فرصة ذهبية لإثبات نفسه والوصول إلى الفريق الأول مستقبلاً.

الخطوة الأولى مع برشلونة أتلتيك
 

ومن المنتظر أن يسافر حمزة عبد الكريم إلى إسبانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل الانضمام إلى فريق برشلونة أتلتيك (الفريق الثاني). ويأتي ذلك ضمن خطة النادي لتجهيز اللاعب تدريجيًا، خاصة في ظل ندرة المواهب الشابة بمركز المهاجم الصريح داخل أكاديمية “لا ماسيا”.

تألق دولي جذب أنظار الكتالوني

ويُذكر أن اللاعب لفت الأنظار بقوة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، حيث قدم مستويات مميزة جعلته محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، قبل أن ينجح برشلونة في حسم الصفقة سريعًا


 

حمزه عبدالكريم برشلونة الاهلي اخبار الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

صورة أرشيفية

جريمة تهز الغربية.. القصة الكاملة لإنهاء حياة مسن على يد أولاده في زفتى

ترشيحاتنا

إيونيكس CITY

إيونيكس الروسية تكشف عن سيارة CITY الكهربائية.. وهذا سعرها عالميا

جي إيه سي إمباو

أسعار ومواصفات جي إيه سي إمباو 2026 في السعودية

ثريدز

ثريدز يبدأ عرض الإعلانات لجميع المستخدمين حول العالم

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد