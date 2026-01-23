قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟
موزمبيق.. مقتل 122 شخصا وتدمير أكثر من 500 منزل في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد
يضعف النظام الدولي.. إسبانيا تعلن أسباب رفضها الانضمام لمجلس السلام
بعد إثارة القضية في مسلسل قسمة العدل.. إيمان العاصي: من حق الأب يتصرف في أملاكه
أصل الحكاية

المهمة تمت بنجاح.. برشلونة يحسم صفقة موهبة الأهلي| من هو ؟

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
أمينة الدسوقي

أنهى نادي برشلونة الإسباني اتفاقه مع النادي الأهلي لضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في خطوة تعكس توجه النادي الكتالوني للاستثمار في المواهب الصاعدة، خاصة في مركز المهاجم الصريح.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي مساء الخميس، ليضع برشلونة حدا لملف شغل حيزا من المتابعة خلال الأيام الماضية، ويصبح اللاعب البالغ من العمر 18 عاما على أعتاب خوض أولى تجاربه الاحترافية في أوروبا.

تفاصيل الصفقة إعارة مع خيار شراء

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع تضمين بند يتيح لبرشلونة شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل مبلغ لا يتجاوز 3 ملايين يورو، قد يرتفع إلى 5 ملايين يورو وفقا لمتغيرات مرتبطة بالأداء والمشاركة.

حمزة عبد الكريم

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات لم تكن سهلة، في ظل رغبة النادي الأهلي في تجديد عقد اللاعب قبل السماح برحيله، وهو ما تسبب في تأخير إغلاق الاتفاق إلا أن رغبة حمزة عبد الكريم في خوض تجربة الاحتراف مع برشلونة لعبت دورا حاسما في تسهيل المفاوضات.

لماذا اختار برشلونة حمزة عبد الكريم؟

يرى مسؤولو برشلونة في المهاجم المصري موهبة واعدة قادرة على التطور داخل منظومة النادي، خاصة في ظل ندرة إنتاج مهاجمين صريحين من أكاديمية “لا ماسيا” خلال السنوات الأخيرة.

ويأمل النادي أن ينجح اللاعب في فرض نفسه مع برشلونة أتلتيك (الفريق الرديف)، تمهيدا لإمكانية تصعيده إلى الفريق الأول مستقبلا حال إثبات جودته الفنية.

حمزة عبد الكريم

ومن المنتظر أن يسافر حمزة عبد الكريم إلى إسبانيا خلال الساعات المقبلة لإجراء الفحوصات الطبية، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة وانضمامه لتدريبات الفريق الرديف، الذي عزز صفوفه أيضا بالتعاقد مع المهاجم خواكين ديلغادو قادمًا على سبيل الإعارة.

ويأتي اهتمام برشلونة باللاعب بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر للناشئين، سواء في بطولة شمال إفريقيا أو خلال مشاركته في كأس العالم تحت 17 عاما، حيث لفت الأنظار بأدائه المميز، ما جعله محط اهتمام عدة أندية أوروبية قبل أن يحسم برشلونة السباق لصالحه.

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

صورة تعبيرية

تحقيقات في رسالة تهديد استهدفت مسجد لاكمبا في أستراليا

ترامب

رائعة .. ترامب يكشف نتائج رحلته إلى دافوس السويسرية

صورة تعبيرية

كل ما تريد معرفته عن محادثات أبوظبي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

