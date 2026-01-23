المهمة تمت بنجاح.. برشلونة يحسم صفقة موهبة الأهلي| من هو ؟

أنهى نادي برشلونة الإسباني اتفاقه مع النادي الأهلي لضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في خطوة تعكس توجه النادي الكتالوني للاستثمار في المواهب الصاعدة، خاصة في مركز المهاجم الصريح.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي مساء الخميس، ليضع برشلونة حدا لملف شغل حيزا من المتابعة خلال الأيام الماضية، ويصبح اللاعب البالغ من العمر 18 عاما على أعتاب خوض أولى تجاربه الاحترافية في أوروبا.

تفاصيل الصفقة إعارة مع خيار شراء

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع تضمين بند يتيح لبرشلونة شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل مبلغ لا يتجاوز 3 ملايين يورو، قد يرتفع إلى 5 ملايين يورو وفقا لمتغيرات مرتبطة بالأداء والمشاركة.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات لم تكن سهلة، في ظل رغبة النادي الأهلي في تجديد عقد اللاعب قبل السماح برحيله، وهو ما تسبب في تأخير إغلاق الاتفاق إلا أن رغبة حمزة عبد الكريم في خوض تجربة الاحتراف مع برشلونة لعبت دورا حاسما في تسهيل المفاوضات.

لماذا اختار برشلونة حمزة عبد الكريم؟

يرى مسؤولو برشلونة في المهاجم المصري موهبة واعدة قادرة على التطور داخل منظومة النادي، خاصة في ظل ندرة إنتاج مهاجمين صريحين من أكاديمية “لا ماسيا” خلال السنوات الأخيرة.

ويأمل النادي أن ينجح اللاعب في فرض نفسه مع برشلونة أتلتيك (الفريق الرديف)، تمهيدا لإمكانية تصعيده إلى الفريق الأول مستقبلا حال إثبات جودته الفنية.

ومن المنتظر أن يسافر حمزة عبد الكريم إلى إسبانيا خلال الساعات المقبلة لإجراء الفحوصات الطبية، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة وانضمامه لتدريبات الفريق الرديف، الذي عزز صفوفه أيضا بالتعاقد مع المهاجم خواكين ديلغادو قادمًا على سبيل الإعارة.

ويأتي اهتمام برشلونة باللاعب بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر للناشئين، سواء في بطولة شمال إفريقيا أو خلال مشاركته في كأس العالم تحت 17 عاما، حيث لفت الأنظار بأدائه المميز، ما جعله محط اهتمام عدة أندية أوروبية قبل أن يحسم برشلونة السباق لصالحه.