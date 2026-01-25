سفارة فلسطين تنظم مناقشة وإشهارات أدبية فلسطينية في أتيليه العرب للثقافة والفنون

نظّمت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، مناقشة إشهارات وقراءات شعرية، للأسير المحرر أسامة الأشقر، والشاعر مهيب البرغوثي، والشاعرة ابتسام أبو سعدة، وذلك في أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري ضي بالزمالك.

وأدار الأمسية المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين لدى مصر، ناجي الناجي، بحضور النائب عاطف مغاوري، والوزير المفوض الدكتور حيدر الجبوري، والأديب الشاعر المتوكل طه، إلى جانب نخبة من الأدباء والمثقفين .

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر المستشار ناجي الناجي عن تقديره للفعاليات الثقافية الفلسطينية المتزامنة مع برنامج الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن هذا الحدث الثقافي الدولي يشكل محطة سنوية بالغة الأهمية للمثقفين الفلسطينيين للنهل من مناهل المعرفة والتفاعل مع جمهور الثقافة العربية والدولية.

ووجّه الناجي الشكر لجمهورية مصر العربية، الشقيقة الكبرى، على دعمها ومساندتها الدائمين للقضية الفلسطينية، مثمنًا الدور الريادي للمؤسسات الثقافية المصرية التي تفتح أبوابها أمام الإبداع الفلسطيني، وخصّ بالشكر الناقد التشكيلي هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون (جاليري ضي)، تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل للمثقفين والفنانين الفلسطينيين.

كما أشاد الناجي بالتميّز اللافت الذي تشهده الفعاليات الثقافية الفلسطينية ، والتي تتضمن حضور الأدباء والكتاب الفلسطينيين للقاء القراء من الأشقاء المصريين والعرب والفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية.

من جهته، عبّر الأسير المحرر أسامة الأشقر في مستهل كلمته عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحشد الثقافي العالمي وبين نخبة من المثقفين المصريين، مؤكدًا أن الاحتلال فشل في محاصرة الكلمة الحرة، وأن الكتابة داخل السجون لم تكن ترفًا، بل ضرورة لنقل صوت الأسرى إلى العالم، وإثبات أن الكلمة قادرة على شق طريق الحرية من داخل الزنزانة.

كما قدّم الشاعر مهيب البرغوثي قراءات من ديوانه الجديد (طلقة في الاسم)، وشاركت الشاعرة ابتسام أبو سعدة بقراءات من ديوانها «وجوه من غبار»، استعادا خلالها تفاصيل حرب الإبادة والمعاناة اليومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، في نصوص لامست وجدان الحضور وأثارت مشاعرهم.

جدير بالذكر , حرصت السفارة على المشاركة في البرنامج الفني لفعاليات معرض الكتاب حيث قدمت فرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية لوحات تراثية من الفلكلور الشعبي الفلسطيني على المسرح الكبير داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي ألهب مشاعر الجماهير التضامنية مع فلسطين .