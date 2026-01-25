محطات الطاقة الأوكرانية تتعرض لقصف متواصل رغم المفاوضات الجارية

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة من جهة، وأوكرانيا وروسيا من جهة أخرى، لم تتوصل بعد إلى اتفاق لوقف الهجمات الروسية على محطات الطاقة في أوكرانيا، رغم محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية للتوسط والتوصل إلى هدنة مؤقتة في قطاع الطاقة.

روسيا تؤكد تقدمًا محدودًا في محادثات أبوظبي

وأضاف مشيك في رسالته على الهواء، أن روسيا أكدت وجود تقدم محدود في محادثات أبوظبي بين الأطراف المعنية، لكنه أشار إلى أن هذا التقدم لا يعد كافيًا لتوقع تسوية وشيكة.

التصريحات الأمريكية تشير إلى قرب التوصل لاتفاق

وفي الوقت ذاته، أشار مشيك إلى التصريحات الأمريكية التي تؤكد قرب التوصل إلى اتفاق لوقف الهجمات، مما يعكس تباينًا واضحًا في الرؤى بين الجانبين الروسي والأمريكي.

زيادة وتيرة العمليات العسكرية الروسية على الأرض

وأشار مشيك إلى أن روسيا قد رفعت من وتيرة عملياتها العسكرية، خاصة على الجبهة البرية، مستفيدة من الظروف المناخية القاسية في المنطقة. وتهدف موسكو إلى الضغط على أوكرانيا لقبول شروطها السياسية والعسكرية.

وأكد مشيك أن استمرار استهداف محطات الطاقة الأوكرانية يعد جزءًا من استراتيجية موسكو لتكثيف الضغط السياسي والعسكري على كييف، في وقت يتباين فيه التقدير الدولي حول فرص التسوية السياسية، مع غياب أي مؤشرات إيجابية ملموسة حتى الآن.