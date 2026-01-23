تفاؤل روسي بلا نتائج.. محادثات موسكو وكييف تراوح مكانها

أكد حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، أن الأجواء المتفائلة التي أبدتها السلطات الروسية حيال المحادثات الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، لا تعكس أي اختراق حقيقي في مسار تسوية الأزمة الروسية-الأوكرانية.

اتفاق لوقف إطلاق النار

وأوضح مشيك، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن اللقاءات التي جرت الليلة الماضية لم تسفر عن اتفاق لوقف إطلاق النار أو حتى هدنة مؤقتة، مشيراً إلى استمرار الضربات المتبادلة، لاسيما استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا، في حين أوقفت كييف هجماتها على مصافي النفط داخل الأراضي الروسية.

وأضاف أن الوفد الروسي المشارك في محادثات أبوظبي سيكون ذا طابع أمني بحت، مؤكداً تمسك موسكو بشرطها الأساسي لوقف العمليات القتالية، والمتمثل في انسحاب القوات الأوكرانية من إقليم الدونباس.

التقدم الميداني

وأشار مشيك إلى أن روسيا تواصل عملياتها العسكرية مستفيدة من التقدم الميداني الذي أحرزته في الدونباس، ما يمنحها ورقة ضغط قوية على طاولة المفاوضات.



وأكد أن موسكو لا تمانع الدخول في مسار تفاوضي، لكنها تصر على مبدأ “التفاوض تحت النار”، مع استمرار العمليات العسكرية واستهداف البنية التحتية للطاقة، إلى أن توافق كييف على الانسحاب من الدونباس كجزء لا يتجزأ من أي تسوية مستقبلية.