الشركة السورية للنفط تستلم أول شحنة من حقلي العمر والتنك بدير الزور

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن الشركة السورية للنفط أعلنت استلام أولى الشحنات النفطية من حقلي العمر والتنك في ريف دير الزور.

خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج النفطي السوري

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لتعزيز الإنتاج النفطي في سوريا، بعد استقرار الأوضاع في مناطق الإنتاج، ما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات.

متابعة مستمرة للإنتاج والتوزيع

وأكدت الشركة أن متابعة عمليات الإنتاج والتوزيع ستستمر لضمان وصول النفط بشكل آمن ومنتظم إلى محطات التكرير والمستهلكين، ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.