الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن أفضل طرق الادخار

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 يناير 2026 استقرارًا ملحوظًا، بعد أن ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 55 جنيهاً يوم أمس، بحسب تحديثات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,669 جنيهًا صباح اليوم، على أن يتم إضافة قيمة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، بحسب التاجر والمحل.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,710 جنيهات صباح اليوم الأحد، مع إضافة المصنعية بنفس القيمة المذكورة أعلاه، حسب اختلاف كل تاجر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند نحو 5,751 جنيهًا، مع إضافة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا لكل محل.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 53,680 جنيهًا، دون تسجيل أي تحركات جديدة في السوق المحلي.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب بعد أن سجل أمس الأول أعلى مستوياته متجاوزًا حاجز الـ5,000 دولار للأونصة، وفقًا لوكالة «رويترز».

الذهب أداة للادخار وليس للمضاربة السريعة.. خبراء يحذرون

شدد هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، على ضرورة تصحيح المفاهيم المرتبطة بشراء الذهب، مؤكدًا أن التعامل معه كأداة للمضاربة السريعة يشكل خطرًا على الأفراد، ويحوّل الذهب من وسيلة أمان إلى مصدر قلق وتوتر.

الذهب وسيلة للادخار والحفاظ على القيمة الشرائية

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، أوضح ميلاد أن الذهب في الأساس وسيلة للادخار والحفاظ على القيمة الشرائية للأموال، خاصة في ظل تراجع قيمة العملات.

وأكد أن الاستثمار في الذهب يجب أن يكون على المدى المتوسط والطويل، وليس بدافع تحقيق مكاسب سريعة خلال أيام أو أسابيع.

تاريخ الذهب يؤكد قوته كأداة استثمارية

وأشار هاني ميلاد إلى أن التجارب السابقة تثبت قوة الذهب كأداة استثمار، مستشهدًا بارتفاعه بنسبة تجاوزت 65% خلال عام 2023، بالإضافة إلى ارتفاعه بنسبة 9% خلال الأسابيع الأولى من عام 2024، ما يؤكد أن الزمن هو العامل الأساسي لتحقيق العائد.

المضاربة السريعة قد تؤدي لخسائر نفسية ومادية

وحذر ميلاد من أن شراء الذهب بدافع الترقب اللحظي للأسعار والبيع السريع قد يعرض صاحبه لخسائر نفسية ومادية، خاصة مع احتمالية حدوث تصحيحات سعرية طبيعية في أي وقت، مؤكّدًا أن الهدوء والصبر هما مفتاح الاستفادة الحقيقية من الذهب.