قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
حب النبي والوطن يجمع زوار معرض الكتاب.. وتزايد الإقبال على جناح الأزهر وفعالياته الثقافية والدينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن أفضل طرق الادخار

سعر الذهب
سعر الذهب
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 يناير 2026 استقرارًا ملحوظًا، بعد أن ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 55 جنيهاً يوم أمس، بحسب تحديثات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,669 جنيهًا صباح اليوم، على أن يتم إضافة قيمة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، بحسب التاجر والمحل.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,710 جنيهات صباح اليوم الأحد، مع إضافة المصنعية بنفس القيمة المذكورة أعلاه، حسب اختلاف كل تاجر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند نحو 5,751 جنيهًا، مع إضافة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا لكل محل.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 53,680 جنيهًا، دون تسجيل أي تحركات جديدة في السوق المحلي.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب بعد أن سجل أمس الأول أعلى مستوياته متجاوزًا حاجز الـ5,000 دولار للأونصة، وفقًا لوكالة «رويترز».

 

الذهب أداة للادخار وليس للمضاربة السريعة.. خبراء يحذرون

 شدد هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، على ضرورة تصحيح المفاهيم المرتبطة بشراء الذهب، مؤكدًا أن التعامل معه كأداة للمضاربة السريعة يشكل خطرًا على الأفراد، ويحوّل الذهب من وسيلة أمان إلى مصدر قلق وتوتر.

الذهب وسيلة للادخار والحفاظ على القيمة الشرائية

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، أوضح ميلاد أن الذهب في الأساس وسيلة للادخار والحفاظ على القيمة الشرائية للأموال، خاصة في ظل تراجع قيمة العملات. 

وأكد أن الاستثمار في الذهب يجب أن يكون على المدى المتوسط والطويل، وليس بدافع تحقيق مكاسب سريعة خلال أيام أو أسابيع.

تاريخ الذهب يؤكد قوته كأداة استثمارية

وأشار هاني ميلاد إلى أن التجارب السابقة تثبت قوة الذهب كأداة استثمار، مستشهدًا بارتفاعه بنسبة تجاوزت 65% خلال عام 2023، بالإضافة إلى ارتفاعه بنسبة 9% خلال الأسابيع الأولى من عام 2024، ما يؤكد أن الزمن هو العامل الأساسي لتحقيق العائد.

المضاربة السريعة قد تؤدي لخسائر نفسية ومادية

وحذر ميلاد من أن شراء الذهب بدافع الترقب اللحظي للأسعار والبيع السريع قد يعرض صاحبه لخسائر نفسية ومادية، خاصة مع احتمالية حدوث تصحيحات سعرية طبيعية في أي وقت، مؤكّدًا أن الهدوء والصبر هما مفتاح الاستفادة الحقيقية من الذهب.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

حمزة عبد الكريم

رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

البابا تواضروس والأنبا انجيلوس

محبة وفرح.. كنائس شبرا الشمالية ترحب بسلامة البابا تواضروس

البابا تواضروس والأنبا موسى

دفء المحبة والوفاء يظهر في المقر البابوي خلال لقاء البابا تواضروس مع الأنبا موسى| شاهد

وزير التعليم العالي

غدًا.. وزير التعليم العالي يتفقد معرض طلاب الجامعات الأجنبية ويستعرض مستقبل الإبداع والابتكار

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد