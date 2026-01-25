الرقابة المالية: 100 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال 2025

أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين حقق طفرة خلال العام 2025، إذ ارتفعت إجمالي أقساط التأمين بلغت لتسجل 100 مليار جنيه، مقارنة 79 مليار جنيه في العام 2024، بنكو 26.6%.

وأضاف الدكتور محمد فريد خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم لاستعراض حصاد عام 2025 للهيئة، أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين سجلت 47 مليار جنيه في نهاية 2025، مقارنة بنحو 35 مليار جنيه في العام 2024، بمعدل زيادة 34.3%.

وأشار رئيس الهيئةإلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 201 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقارنة 168 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بنمو 20%، بينما بلع معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 18.7%، خلال الأعوام الميلادية 2025/2020.

استثمارات صناديق التأمين الحكومية

وبلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الحكومية حوالي 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقارنة 1.5 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بنمو 40%، بينما بلع معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الحكومية نحو 25.3%، خلال الأعوام الميلادية 2025/2020.