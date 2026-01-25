قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
حب النبي والوطن يجمع زوار معرض الكتاب.. وتزايد الإقبال على جناح الأزهر وفعالياته الثقافية والدينية
اقتصاد

الرقابة المالية: 100 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال 2025

علياء فوزى

أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين حقق طفرة خلال العام 2025، إذ ارتفعت إجمالي أقساط التأمين بلغت لتسجل 100 مليار جنيه، مقارنة 79 مليار جنيه في العام 2024، بنكو 26.6%.

وأضاف الدكتور محمد فريد خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم لاستعراض حصاد عام 2025 للهيئة، أن  إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين سجلت  47 مليار جنيه في نهاية 2025، مقارنة بنحو 35 مليار جنيه في العام 2024، بمعدل زيادة 34.3%.

 وأشار رئيس الهيئةإلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 201   مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقارنة 168 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بنمو 20%، بينما بلع معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 18.7%، خلال الأعوام الميلادية 2025/2020.

استثمارات صناديق التأمين الحكومية

وبلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الحكومية حوالي 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقارنة 1.5 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بنمو 40%، بينما بلع معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الحكومية نحو 25.3%، خلال الأعوام الميلادية 2025/2020.

الرقابة المالية الأقساط التعويضات استثمارات صناديق التأمين الخاصة

البابا تواضروس والأنبا انجيلوس

محبة وفرح.. كنائس شبرا الشمالية ترحب بسلامة البابا تواضروس

البابا تواضروس والأنبا موسى

دفء المحبة والوفاء يظهر في المقر البابوي خلال لقاء البابا تواضروس مع الأنبا موسى| شاهد

وزير التعليم العالي

غدًا.. وزير التعليم العالي يتفقد معرض طلاب الجامعات الأجنبية ويستعرض مستقبل الإبداع والابتكار

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

