أسباب تساقط الشعر ومضاعفات خطيرة

يعد تساقط الشعر من المشكلات الشائعة بين الرجال والنساء من مختلف الأعمار لذا من المهم معرفة السبب لتجنب حدوثه.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم المعلومات عن تساقط الشعر من حيث الأسباب والأعراض والمضاعفات.

أسباب تساقط الشعر



تساقط الشعر أسباب عديدة محتملة، ومن أكثرها شيوعاً ما يلي:

تساقط الشعر الوراثي الناتج عن الجينات (الجينات التي ترثها من والديك).

التهابات فطرية في فروة الرأس.

تسريحات الشعر التي تشد الشعر بإحكام (مثل الضفائر أو وصلات الشعر أو ذيل الحصان المشدود).

منتجات العناية بالشعر التي قد تسبب تلفاً نتيجة المعالجة (بما في ذلك التجعيد الدائم والتبييض).

التغيرات الهرمونية (مثل الحمل أو الولادة أو انقطاع الطمث).

العلاج الطبي (مثل العلاج الكيميائي وبعض الأدوية).

نقص التغذية (وخاصة عدم الحصول على كمية كافية من الحديد أو البروتين).

الأحداث المجهدة (مثل الخضوع لعملية جراحية أو فقدان أحد الأحباء).

أمراض الغدة الدرقية .



أعراض تساقط الشعر

تختلف أعراض تساقط الشعر من شخص لآخر، وذلك تبعاً لنوع التساقط وسببه. وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

انحسار خط الشعر (وهو أمر شائع في الصلع الذكوري ).

ترقق الشعر في جميع أنحاء الرأس (وهو أمر شائع في تساقط الشعر النمطي لدى النساء ).

تساقط بقع صغيرة من الشعر على فروة الرأس.

تساقط الشعر في فروة الرأس والجسم.



مضاعفات تساقط الشعر



قد يكون فقدان الشعر، سواء كان مؤقتًا أو دائمًا، أمرًا صعبًا نفسيًا على الكثيرين. بعض أنواع تساقط الشعر قد تؤدي في النهاية إلى الصلع.

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر بشكل ملحوظ، فمن المهم حماية فروة رأسك. ارتدِ قبعة أو وشاحًا أو أي غطاء آخر للرأس عند التعرض لأشعة الشمس، واستخدم واقي الشمس يوميًا، و يزيد التعرض لأشعة الشمس من خطر الإصابة بسرطان الجلد .