توك شو

الداخلية ولاد مصر.. عماد الدين حسين: بلدنا ليس بها طائفية ولا ميليشيات

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
هاني حسين

علق النائب والكاتب الصحفي عماد الدين حسين على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصريحاته بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، الذي حضره اليوم، قائلًا:"تصريحات  الرئيس السيسي اليوم كانت مجموعة كبيرة من الرسائل، ومتنوعة ومتعددة في نفس الوقت، وكلها تدور حول فكرة المصارحة والمكاشفة ."


تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:"إصلاح المؤسسات كانت فكرة محورية،مفادها  أن كل شخص يعمل بضمير، ونبقى ضامنين أن يكون هناك شخص مؤهل وطالع صح، وكل وزارة ووزير عارفين شغلهم، وأن يمارس كل وزير ومسؤول عمله بأكبر قدر من المهنية والضمير."


واصل:" السؤال هل إحنا بنعمل ده أم لا على الأرض؟ هذا جزء كبير من كلام الرئيس، وذكر أن هناك بدايات للإصلاحات بدأت في مؤسسات ووزارات قبل سنوات، ولكن برفق ولين، وتزامن ذلك مع تأكيده على أهمية التعليم وتأهيل الكوادر ."


وطرحت الحديدي سؤالًا حول تصريحات الرئيس عن إصلاح المؤسسات وتلويحه بذلك، وكأنه يبدو أن هناك مقاومة للإصلاح، مشيرة إلى أن أي إصلاح طبيعي أن يواجه مقاومة، لأن هناك دائمًا مستفيدين من الوضع الراهن حتى ولو كان الوضع مهترئًا.؟ ليرد  حسين قائلًا:"أي إصلاح يوجد له مقاومة وتحالف مصالح، وموجود في كل مكان، ليس في مصر فقط بل في العالم كله. الناس أسيرة لما تتعود عليه، وهناك فئة مستفيدة من الوضع، وبالتالي طبيعي يقاوموا التغيير، ولذلك على المسؤولين بذل الكثير من الجهد والعلم لإصلاح الأمور."


أردف:"رسالة الرئيس واضحة، كل واحد يشتغل في مكانه صح، وما يرميش حمله على الآخرين."

وعن تصريحات الرئيس المهمة حول الميليشيات قال:"تصريح مهم من الرئيس، عندما تحدث عن العرض الأمني وتعقيبه عليه، أن رجال الداخلية هم أولاد مصر وليسوا ميليشيات، وأنهم من حموا مصر مقارنة ببلدان المنطقة، لأن مصر ليس بها طائفية ولا ميليشيات."

عماد الدين حسين السيسي مصر اخبار التوك شو الشرطة

