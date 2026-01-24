المؤتمر: تأكيدات الرئيس السيسي ترسخ معادلة الأمن والاستقرار داخليا وتدعم ثوابت الدولة خارجيا

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، إن تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس رؤية شاملة ومتوازنة لحماية الأمن الداخلي للدولة المصرية، وترسيخ الاستقرار باعتباره أساسًا للتنمية وبناء المستقبل.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تجديد الرئيس السيسي للعهد والوفاء لشهداء الشرطة يعكس تقدير الدولة العميق للتضحيات العظيمة التي قدمها رجال الشرطة ونساؤها البواسل دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، مشددًا على أن هذه التضحيات ستظل محل تقدير واحترام من الدولة ومؤسساتها والشعب المصري.

وأكد القبطان محمود جبر، أن رجال الشرطة يقفون درعًا حصينًا لحماية الأمن الداخلي، وأن التزام الدولة تجاه أسر الشهداء والمصابين يجسد وفاءً حقيقيًا لمن قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً لمصر، وهو ما يعكس قوة الدولة وتماسك مؤسساتها.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أهمية ما أكده الرئيس السيسي بشأن خطورة أي اضطراب يحدث داخل الدول، موضحًا أن تداعياته السلبية لا تتوقف عند الحاضر فقط، بل تمتد آثارها إلى المستقبل، الأمر الذي يستوجب تعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وفي سياق متصل، أوضح القبطان محمود جبر أن حديث الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة، عن التحديات التي أفرزتها التكنولوجيا الحديثة، يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التهديدات الفكرية والأمنية المعاصرة، مؤكدًا أن مواجهتها لا يمكن أن تتم من خلال المقاربة الأمنية فقط، وإنما عبر تكاتف جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، إلى جانب بناء وعي مجتمعي قادر على التصدي لهذه التحديات.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن اتفاق شرم الشيخ شاهد على الجهود المصرية بشأن غزة، يعكس الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وأضاف أن تشديد الرئيس السيسي على ضرورة عدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحرص مصر الدائم على أمن واستقرار المنطقة.