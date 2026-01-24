قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنز في قاع المحيط يكفي نيويورك 800 عام.. ما القصة؟
القصاص: رسائل الرئيس في عيد الشرطة تشدد على الكفاءة والمحاسبة لمواجهة التحديات
مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو: المفاوضات الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة
بعد إثارة الجدل.. وزير الشباب عن تصريحاته بمعرض الكتاب: محض حديث اقتطع من سياق المعنى العام
وثائق ومعلومات مهمة.. أحمد موسى: الطبعة الأولى من كتاب أسرار خلصت ونزلنا بالتانية
أحمد موسى: الحمد لله بلدنا في أمن وأمان.. وأبطال الداخلية والجيش دفعوا ثمن كبير
تأهلنا لدوري الأبطال بسببه.. جوارديولا يتغنى بأداء عمر مرموش
قانون لحماية الأسرة من فوضى التكنولوجيا.. تحرك برلماني عاجل استجابة لتوجيهات الرئيس
أحمد موسى: الشرطة والجيش يحميان الدولة ومقدراتها وشعبها وليس شخصا بعينه
زاريتا: روسيا تُفشل أي تسوية والموقف الأوروبي– الأمريكي يفاقم الأزمة
أحمد موسى: مصر مفيهاش ميليشيات.. عندنا مؤسسات وطنية عظيمة
ليفربول يتأخر 2-1 أمام بورنموث في الشوط الأول بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تعليقًا على كلمة الرئيس في احتفالية الشرطة: السياسة الخارجية المصرية نموذج متوازن

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
محمد الشعراوي

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، تجاوزت كونها مجرد رسالة تقدير لتضحيات رجال الأمن، لتُجسّد إعلانًا واضحًا لفلسفة الدولة المصرية في إدارة علاقاتها الإقليمية والدولية.

وقالت في تصريحات لها إن كلمة الرئيس حملت رسائل سياسية بالغة العمق، لا سيما فيما يتعلق بموقف مصر الثابت من محاولات الزج بها في صراعات إقليمية أو الدفع نحو تأجيج أزمات في محيطها، مؤكدة أن هذا النهج يعكس ثوابت راسخة في السياسة الخارجية المصرية، التي تضع أمن واستقرار الوطن والمواطن في صدارة أولوياتها، وتعتمد مقاربة قائمة على المسؤولية والاتزان، بعيدًا عن الانخراط في أجندات خارجية أو صراعات بالوكالة.

وأشارت إلى أن تأكيد الرئيس على هذا التوجه يُمثّل ترجمة عملية لمفهوم «حكمة القوة» الذي تنتهجه الدولة المصرية، حيث تُوظَّف القدرات الأمنية والدبلوماسية لحماية السيادة الوطنية وصون الحدود، لا للتدخل في شؤون الآخرين. وهي فلسفة ترفض أن تكون مصر ساحة أو أداة للصراعات، وتُصر على أن يكون دورها دائمًا داعمًا للاستقرار، قائمًا على البناء والوساطة وإطفاء الأزمات لا إشعالها.

وأضافت أن الربط بين رسائل الأمن الداخلي ومحددات السياسة الخارجية، كما ورد في خطاب الرئيس، يرسّخ حقيقة أساسية مفادها أن الاستقرار الخارجي لا يتحقق دون جبهة داخلية قوية، وأن الحضور والتأثير الدوليين لا يُبنيان إلا على مؤسسات وطنية متماسكة. فالوحدة بين القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية تمثل الركيزة ذاتها التي تُبنى عليها علاقات مصر الخارجية: وضوح في الرؤية، وثبات في المواقف، والتزام راسخ بالمبادئ الوطنية.

سجى عمرو هندي لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

ترشيحاتنا

مرموش

مينا ماهر يشيد بـأداء عمر مرموش.. تفاصيل

الجيش الملكي المغربي

مجموعة الأهلي.. التعادل السلبي يحسم مواجهة شبيبة القبائل والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

أهلي جدة

بمشاركة أحمد حجازي.. تشكيل نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي

بالصور

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد