خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

طلب إحاطة في البرلمان بسبب توقف هواتف السائحين

عبد الرحمن سرحان

تقدم حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل بطلب إحاطة موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،بشأن التداعيات الخطيرة للإجراءات التنظيمية والجمركية الخاصة بتشغيل الهواتف المحمولة داخل مصر، والتي تسببت في توقف هواتف عدد كبير من السائحين والزائرين أثناء تواجدهم داخل البلاد.

وأكد النائب أن ما حدث لم يعد مجرد إجراء تنظيمي أو مسألة تحصيل رسوم، وإنما أزمة تمس بشكل مباشر سمعة الدولة المصرية وتجربتها السياحية وثقة الزائر الأجنبي، خاصة بعد حالة الاستياء الواسع التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام نتيجة تعطل الهواتف بشكل مفاجئ.

وأوضح أن الهاتف المحمول أصبح عنصرًا أساسيًا في تجربة السائح الحديثة، حيث يعتمد عليه في التواصل، والتنقل، والدفع الإلكتروني، والتعاملات البنكية، وتصوير ونشر المحتوى، مؤكدًا أن تعطُّل الهاتف داخل دولة سياحية بحجم مصر يخلق انطباعًا خطيرًا بعدم الاستقرار وضعف التنسيق المؤسسي.

وشدد "حسين هريدي" على أن الأضرار الناتجة عن هذا القرار تفوق بأضعاف أي مكاسب مالية محتملة، لما ترتب عليه من تشويه لصورة مصر كوجهة سياحية آمنة وسهلة وخسائر تسويقية جسيمة على مستوى السمعة والانطباع العام للدولة وتراجع تنافسية مصر إقليميًا أمام دول تسعى لتسهيل تجربة السائح.

وأشار إلى أن معالجة آثار هذه الدعاية السلبية عالميًا قد تتطلب لاحقًا إنفاقًا ترويجيًا وتسويقيًا يفوق بكثير أي حصيلة مالية قصيرة الأجل، معتبرًا أن ما حدث يمثل نموذجًا لقرارات تُتخذ دون تقييم حقيقي للأثر الاقتصادي والسياحي والإعلامي.

وطرح طلب الإحاطة تساؤلات جوهرية حول آليات اتخاذ القرار داخل الدولة، ومدى التنسيق بين الجهات المعنية، خاصة في القرارات التي تمس السياحة والاستثمار والاتصالات وسمعة الدولة دوليًا، متسائلًا: من يتحمل مسؤولية الدعاية السلبية.

وطالب النائب بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة، حفاظًا على صورة الدولة المصرية ومصالحها السياحية والاقتصادية.

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

بطل العالم

مسلسل بطل العالم يتصدر تريند جوجل لهذا السبب

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

حسين مصطفى محرم

حسين محرم: فخور بعودة قطاع الإنتاج بمسلسل حق ضايع

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

