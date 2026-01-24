رئيس إعلام النواب لـ"صدى البلد": توجيهات القيادة السياسية بسن تشريع لمنع استخدام الأطفال للهواتف والسوشيال يحمي صحتهم النفسية والاجتماعية

ثمنت الأستاذة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، و رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، توجيهات الرئيس السيسي خلال احتفالية الشرطة بشأن استنساخ تجربة استراليا وبريطانيا بقانون يحد من استخدام الأطفال للهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي لسن معين .

و أشارت “ البدوي” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” إلى أن تفعيل القوانين يرتبط بالمتابعة والتقييم ويتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي على الأطفال، لافتة إلى أن عددا من الدول وضع تشريعات تحدد سنًا أدنى لاستخدام المنصات الرقمية مع اشتراط موافقة أولياء الأمور، إلى جانب آليات تحقق بالتعاون مع الشركات التقنية وإنشاء هيئة حكومية مختصة.

وأضافت رئيس إعلام النواب أن توعية أولياء الأمور بضرورة ربط استخدام الأجهزة الإلكترونية بمراحل النمو المختلفة خطوة أساسية، وذلك من خلال إطلاق ندوات توعوية بالمدارس والجامعات وتفعيل أدوات الرقابة الأسرية، إلى جانب الاستفادة من البحوث العلمية المتخصصة حول مخاطر الموبايل على الفئات العمرية المختلفة.



وأكدت" البدوي" ارتباط المقترحات التشريعية بقابليتها للتنفيذ على أرض الواقع، مع مراعاة تحديات التحقق من العمر باستخدام أدوات تقنية حديثة، وتدريب أولياء الأمور والطلاب، مع الحفاظ على حق الخصوصية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة رصد نقاط القوة والتحديات قبل سن التشريعات لضمان فاعليتها وتطبيقها بشكل عملي ومتوازن.