قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية
الثقافة: مليون زائر لمعرض الكتاب حتى الآن ..فيديو
الجيش الإسرائيلي: أنباء عن سماع دوي إطلاق نار في جبال بنيامين.. وفرض طوق أمني حول رام الله
الخلود يتقدم على الاتفاق بالشوط الأول بدوري روشن السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس إعلام النواب لـ"صدى البلد": توجيهات القيادة السياسية بسن تشريع لمنع استخدام الأطفال للهواتف والسوشيال يحمي صحتهم النفسية والاجتماعية

ثريا أحمد البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب
ثريا أحمد البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب
أميرة خلف

ثمنت الأستاذة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، و رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، توجيهات الرئيس السيسي خلال احتفالية الشرطة بشأن  استنساخ تجربة استراليا وبريطانيا بقانون يحد من استخدام الأطفال للهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي لسن معين .

و أشارت “ البدوي” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”  إلى أن تفعيل القوانين يرتبط بالمتابعة والتقييم ويتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي على الأطفال، لافتة إلى أن عددا من الدول وضع تشريعات تحدد سنًا أدنى لاستخدام المنصات الرقمية مع اشتراط موافقة أولياء الأمور، إلى جانب آليات تحقق بالتعاون مع الشركات التقنية وإنشاء هيئة حكومية مختصة.

وأضافت رئيس إعلام النواب أن توعية أولياء الأمور بضرورة ربط استخدام الأجهزة الإلكترونية بمراحل النمو المختلفة خطوة أساسية، وذلك من خلال إطلاق ندوات توعوية بالمدارس والجامعات وتفعيل أدوات الرقابة الأسرية، إلى جانب الاستفادة من البحوث العلمية المتخصصة حول مخاطر الموبايل على الفئات العمرية المختلفة.


وأكدت" البدوي" ارتباط المقترحات التشريعية بقابليتها للتنفيذ على أرض الواقع، مع مراعاة تحديات التحقق من العمر باستخدام أدوات تقنية حديثة، وتدريب أولياء الأمور والطلاب، مع الحفاظ على حق الخصوصية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة رصد نقاط القوة والتحديات قبل سن التشريعات لضمان فاعليتها وتطبيقها بشكل عملي ومتوازن.

ثريا أحمد البدوي كلية اﻹعلام جامعة القاهرة لجنة الإعلام مجلس النواب الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

اللقاء

محافظ الإسماعيلية يطلق قافلة علمية خدمية إرشادية زراعية موسعة

جامعة دمنهور

التخصصات الطبية والفيزيائية .. جامعة دمنهور بقائمة الأفضل عالميا بتصنيف تايمز 2026

محافظ البحيرة

محافظ البحيرة تهنئ القيادة السياسية بالذكرى 74 لعيد الشرطة

بالصور

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

التهاب القولون
التهاب القولون
التهاب القولون

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد