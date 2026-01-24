الرئيس السيسي يقترح وضع تشريعات تحد أو تمنع إستخدام الهواتف لسن معين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بإحتفالية عيد الشرطة المصرية ال74: “أنا بكلم الولاد والبنات اللي عندهم 12 و14 و17 مش دول هيبقوا رجال وسيدات طب احنا هنسيبهم أوعوا تكونوا متصورين أن الهدف من اللي بقوله حماية نظام، دا يكون ثمن رخيص أوى أني أحمي نفسي لا والله العظيم، والله يعلم ما فى نفسي، أنتم أغلي كتير من إنكم تضيعوا”.

وأوضح: “يجب أن ننتبه كويس أوى واللي بقولوا ليس تخويف، ولكن علشان ربنا سبحانه وتعالي يكلل جهودنا بإستمرار دعمه وحفظه لنا، بما فيها نشر الوعي للناس”.

وتابع: “أفكر نفسي والحكومة وحتى البرلمان أن الأستراليين والإنجليز طلعوا تشريعات من أجل الحد أو منع إستخدام الهواتف لسن معين.. والكلام دا قولته من بدري للزملاء بس هم طبعا ميقدروش يتحركوا إلا لما حد يعمل حاجة يقولوا طب نعمل زيهم.. طب برضو نعمل زيهم”.