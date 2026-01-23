أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة ريلمي Realme، رسميا عن سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds Air 8 بالتزامن مع إطلاق هاتفها الجديد Realme Neo 8 في السوق الصينية.

تقترب منصة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، من إتمام صفقة تاريخية لإعادة هيكلة ملكية عملياتها في الولايات المتحدة، بعد سنوات من الجدل السياسي والأمني حول مخاوف تتعلق بإمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.

تواصل شركة OpenAI، تطوير قدراتها في مجال الروبوتات، ما يشير إلى أن لحظة ظهور الروبوتات الشبيهة بالبشر قد تكون أقرب مما كان متوقعا.

ظهر رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، على خشبة منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا وأعلن أن روبوت تسلا البشري Optimus سيكون متاحا للبيع للعامة بحلول نهاية العام المقبل.



علاء الدين.. أول روبوت بشري فاخر في العالم يرتدي ملابس ذهبية



أعلنت شركة كافيار Caviar، العلامة العالمية المتخصصة في تصميم الهواتف والساعات الفاخرة، عن إطلاق أول روبوت بشري باسم "علاء الدين"، وهو نسخة مخصصة من روبوت Unitree G1 البشرية، مصمم ليكون تحفة فنية فاخرة مستوحاة من الثقافة العربية وفن العمارة الإسلامية.



حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بوتيرة متوترة قد يتفوق على الذكاء البشري خلال فترة زمنية قصيرة، مرجحا أن يحدث ذلك بحلول نهاية عام 2026، مع إمكانية تفوقه على مجتمع البشرية خلال الخمس سنوات التالية.

أعلنت شركة سناب، عن إطلاق مزايا جديدة للرقابة الأبوية على تطبيق سناب شات، وذلك بعد يومين فقط من تسويتها دعوى قضائية اتهمتها بالمساهمة في إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير السلبي على الصحة النفسية للمستخدمين.