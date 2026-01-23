أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فخ النصب.. حكاية دجال الإسكندرية لهث وراء الشهرة فاسقطته الأجهزة الأمنية
تعرف على أسماء مصابي حادث تصادم دراجة وتروسيكل في أسوان
حالة الطقس غدا.. الأرصاد: أجواء شديد البرودة وشبورة ضبابية وأمطار
7 نجوم سوبر | لعنة الإصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي بإستاد برج العرب قبل مواجهة يانج أفريكانز
زوجة الشهيد عامر عبد المقصود تروى لـ صدى البلد تفاصيل وذكريات من حياة البطل
الحمصاني: الدولة تهتم بالعدالة الثقافية والوصول للمناطق النائية والحدودية
الذهب يحطم الأرقام.. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجآت الأيام المقبلة
ندوة «نقد النقد الأدبي» تفتح نقاشًا حول مستقبل الناقد في العصر الرقمي بمعرض الكتاب
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بطارية تدوم 58 ساعة وسعر اقتصادي.. ريلمي تطلق سماعات Realme Buds Air 8
 

كشفت شركة ريلمي Realme، رسميا عن سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds Air 8 بالتزامن مع إطلاق هاتفها الجديد Realme Neo 8 في السوق الصينية. 


صفقة تيك توك في الولايات المتحدة تغلق قريبا.. التفاصيل الكاملة
 

تقترب منصة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، من إتمام صفقة تاريخية لإعادة هيكلة ملكية عملياتها في الولايات المتحدة، بعد سنوات من الجدل السياسي والأمني حول مخاوف تتعلق بإمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.


من ChatGPT إلى الروبوتات.. OpenAI تبدأ تدريب الروبوت البشري سرا
 

تواصل شركة OpenAI، تطوير قدراتها في مجال الروبوتات، ما يشير إلى أن لحظة ظهور الروبوتات الشبيهة بالبشر قد تكون أقرب مما كان متوقعا. 


إيلون ماسك يكشف موعد طرح روبوت تسلا Optimus للبيع
 

ظهر رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، على خشبة منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا وأعلن أن روبوت تسلا البشري Optimus سيكون متاحا للبيع للعامة بحلول نهاية العام المقبل. 


علاء الدين.. أول روبوت بشري فاخر في العالم يرتدي ملابس ذهبية
 

أعلنت شركة كافيار Caviar، العلامة العالمية المتخصصة في تصميم الهواتف والساعات الفاخرة، عن إطلاق أول روبوت بشري باسم "علاء الدين"، وهو نسخة مخصصة من روبوت Unitree G1 البشرية، مصمم ليكون تحفة فنية فاخرة مستوحاة من الثقافة العربية وفن العمارة الإسلامية.


إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الإنسان قريبا


حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بوتيرة متوترة قد يتفوق على الذكاء البشري خلال فترة زمنية قصيرة، مرجحا أن يحدث ذلك بحلول نهاية عام 2026، مع إمكانية تفوقه على مجتمع البشرية خلال الخمس سنوات التالية.

عد دعوى الإدمان.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء

 

أعلنت شركة سناب، عن إطلاق مزايا جديدة للرقابة الأبوية على تطبيق سناب شات، وذلك بعد يومين فقط من تسويتها دعوى قضائية اتهمتها بالمساهمة في إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير السلبي على الصحة النفسية للمستخدمين.

وزيرا الأوقاف وشئون المجالس النيابية ومحافظ البحيرة يفتتحون المسجد الرئيسي بقرية أم صابر بمحافظة البحيرة

بحضور وزير الأوقاف والمحافظ.. افتتاح المسجد الرئيسي بقرية أم صابر بالبحيرة

خطيب المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: التقوى سبب لانشراح السرائر ونور للبصائر

جناح الأزهر يوثق تاريخ "شِعر النساء" في الأدب العربي

بين دفتي كتاب يطبع للمرة الأولى.. جناح الأزهر يوثق تاريخ شِعر النساء في الأدب العربي

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

