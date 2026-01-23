مالك تيك توك الصيني يبرم صفقة لمنع حظره في أمريكا

أبرمت شركة بايت دانس الصينية صفقة لإنشاء مشروع مشترك مع مالك أمريكي، ما سيحول دون حجب الحكومة الأمريكية لشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة تيك توك.

يُذكر أن أكثر من 200 مليون مستخدم أمريكي مسجلون في تيك توك، وقد بدأت محاولات حجبها عام 2020، عندما أعرب الرئيس دونالد ترامب عن مخاوفه من أن المحتوى المُروّج له على التطبيق الصيني يضر بالأمن القومي الأمريكي.

وقالت بايت دانس إن الشركة الجديدة، بموجب هذه الصفقة، ستعمل على "حماية بيانات وتطبيقات وخوارزميات المستخدمين الأمريكيين من خلال تدابير الخصوصية والأمن السيبراني".