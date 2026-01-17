أخبار التكنولوجيا |منصة إكس تتعطل عالميا للمرة الثانية خلال 3 أيام.. تيك توك تطلق تطبيق "PineDrama" للدراما القصيرة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة
إريك شيل يعلن تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز
أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة
الفرعونيّة للبترول تحفر أول بئر استكشافي عميق وتنتج 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة
صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
بدلاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا
ريال مدريد يحقق الفوز أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
قبل نهائي كان 2025.. حسام حسن والسنغال يضعان المغرب في ورطة
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

برسالة واحدة.. حملة قرصنة تخترق Gmail وواتساب في الشرق الأوسط
 

كشف ناشط إيراني مقيم في المملكة المتحدة عن تعرضه لمحاولة اختراق إلكتروني متقدمة عبر تطبيق واتساب، في إطار حملة تصيد استهدفت شخصيات وناشطين معنيين بالشأن الإيراني داخل البلاد وخارجها.


نانو بانانا.. القصة الطريفة وراء اسم أشهر مولد صور في جوجل
 

أصبح مولد الصور نانو بانانا Nano Banana التابع لمنصة Gemini أحد أكثر إطلاقات جوجل إثارة للحديث خلال عام 2025، فخلال شهر واحد فقط من إطلاقه في أغسطس، استخدم لتوليد أكثر من 5 مليارات صورة عبر تطبيق Gemini، ما أثار تساؤلات واسعة حول سر تسميته الغريبة.


إيلون ماسك يكشف سر الخلود.. هل تجرؤ على تجربته؟
 

كشف الملياردير التقني إيلون ماسك عن طريقة قد تجعل البشر خالدين بطريقة غير تقليدية، عبر مشروعه الجديد "جروكيبيديا" Grokipedia، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركته الناشئة xAI، تهدف إلى منح قصص البشر وجودا دائما في الفضاء.


ودع الزحمة.. أفضل سماعات ANC في مصر لعام 2026
 

في السنوات الأخيرة، أصبحت سماعات الأذن اللاسلكية المزودة بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة ANC من أكثر الملحقات التقنية طلبا في مصر، لا سيما مع زيادة استخدام الهواتف الذكية للموسيقى والمكالمات والعمل عن بعد والسفر. 


منصة إكس تتعطل عالميا للمرة الثانية خلال 3 أيام.. ما القصة؟
 

استعادت منصة إكس X، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك والمعروفة سابقا باسم تويتر، عملها بشكل شبه كامل بعد انقطاع كبير تعرضت له أمس الجمعة، والذي أثر على عشرات آلاف المستخدمين حول العالم، وفقا لبيانات موقع Downdetector.


تيك توك تطلق تطبيق "PineDrama" للدراما القصيرة
 

أطلقت منصة تيك توك، تطبيقا جديدا للدراما القصيرة يسمى PineDrama في كل من الولايات المتحدة والبرازيل. 


هاكر يتباهى باختراق جهات أمريكية وينشر بيانات ضحاياه على إنستجرام
 

كشفت وثائق قضائية أن مخترقا إلكترونيا نشر بيانات شخصية لعدد من ضحاياه على حسابه في إنستجرام تحت اسم ihackthegovernment، بعد تنفيذ سلسلة من عمليات الاختراق استهدفت مؤسسات حكومية أمريكية.

تغيرات مثيرة للجدل تقترب من ChatGPT.. والإعلانات جزء منها

أعلنت شركة OpenAI، عن خططها لبدء اختبار عرض الإعلانات على منصة ChatGPT في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار سعيها لتوسيع الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي عبر اشتراكات منخفضة التكلفة، وتقليل قيود الاستخدام المفروضة على المستخدمين المجانيين.

بالصور

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

تريند "الشاي المغلي" يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

