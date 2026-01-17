أخبار التكنولوجيا |منصة إكس تتعطل عالميا للمرة الثانية خلال 3 أيام.. تيك توك تطلق تطبيق "PineDrama" للدراما القصيرة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشف ناشط إيراني مقيم في المملكة المتحدة عن تعرضه لمحاولة اختراق إلكتروني متقدمة عبر تطبيق واتساب، في إطار حملة تصيد استهدفت شخصيات وناشطين معنيين بالشأن الإيراني داخل البلاد وخارجها.

أصبح مولد الصور نانو بانانا Nano Banana التابع لمنصة Gemini أحد أكثر إطلاقات جوجل إثارة للحديث خلال عام 2025، فخلال شهر واحد فقط من إطلاقه في أغسطس، استخدم لتوليد أكثر من 5 مليارات صورة عبر تطبيق Gemini، ما أثار تساؤلات واسعة حول سر تسميته الغريبة.

كشف الملياردير التقني إيلون ماسك عن طريقة قد تجعل البشر خالدين بطريقة غير تقليدية، عبر مشروعه الجديد "جروكيبيديا" Grokipedia، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركته الناشئة xAI، تهدف إلى منح قصص البشر وجودا دائما في الفضاء.



ودع الزحمة.. أفضل سماعات ANC في مصر لعام 2026



في السنوات الأخيرة، أصبحت سماعات الأذن اللاسلكية المزودة بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة ANC من أكثر الملحقات التقنية طلبا في مصر، لا سيما مع زيادة استخدام الهواتف الذكية للموسيقى والمكالمات والعمل عن بعد والسفر.



منصة إكس تتعطل عالميا للمرة الثانية خلال 3 أيام.. ما القصة؟



استعادت منصة إكس X، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك والمعروفة سابقا باسم تويتر، عملها بشكل شبه كامل بعد انقطاع كبير تعرضت له أمس الجمعة، والذي أثر على عشرات آلاف المستخدمين حول العالم، وفقا لبيانات موقع Downdetector.



تيك توك تطلق تطبيق "PineDrama" للدراما القصيرة



أطلقت منصة تيك توك، تطبيقا جديدا للدراما القصيرة يسمى PineDrama في كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

كشفت وثائق قضائية أن مخترقا إلكترونيا نشر بيانات شخصية لعدد من ضحاياه على حسابه في إنستجرام تحت اسم ihackthegovernment، بعد تنفيذ سلسلة من عمليات الاختراق استهدفت مؤسسات حكومية أمريكية.

أعلنت شركة OpenAI، عن خططها لبدء اختبار عرض الإعلانات على منصة ChatGPT في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار سعيها لتوسيع الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي عبر اشتراكات منخفضة التكلفة، وتقليل قيود الاستخدام المفروضة على المستخدمين المجانيين.