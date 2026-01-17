قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: حوافز جديدة لشركات البترول والغاز والتعدين لزيادة الاستكشاف والإنتاج .. وأول مسح جوي شامل للثروات المعدنية.. تنويع مصادر إمدادات الغاز
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا
وشه حلو على المصريين .. من هو جلال جيد حكم مباراة مصر ونيجيريا؟
الجيش السوري: نهيب بالمدنيين في غرب الفرات الابتعاد عن مواقع عناصر العمال الكردستاني وقسد بشكل فوري
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاكر يتباهى باختراق جهات أمريكية وينشر بيانات ضحاياه على إنستجرام

هاكر
هاكر
شيماء عبد المنعم

كشفت وثائق قضائية أن مخترقا إلكترونيا نشر بيانات شخصية لعدد من ضحاياه على حسابه في إنستجرام تحت اسم ihackthegovernment، بعد تنفيذ سلسلة من عمليات الاختراق استهدفت مؤسسات حكومية أمريكية.

وخلال الأسبوع الماضي، أقر نيكولاس مور (24 عاما)، المقيم في مدينة سبرينجفيلد بولاية تينيسي، بذنبه في تهمة اختراق نظام الإيداع الإلكتروني للمحكمة العليا الأمريكية بشكل متكرر، ولم تتضمن جلسة الإقرار بالذنب حينها تفاصيل دقيقة حول طبيعة الجرائم الإلكترونية التي اعترف بها.

هاكر ينشر بيانات ضحاياه الشخصية على إنستجرام بعد اختراق جهات حكومية أمريكية

لكن وثيقة قضائية جديدة، تم تقديمها يوم الجمعة الماضي، كشفت تفاصيل أوسع عن أنشطة مور، ووفقا للوثيقة، لم تقتصر عمليات الاختراق على المحكمة العليا، بل امتدت لتشمل شبكة AmeriCorps، وهي وكالة حكومية تشرف على برامج تطوعية مدفوعة، إضافة إلى أنظمة وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية المسؤولة عن الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للعسكريين السابقين.

وأوضحت الوثائق أن مور تمكن من الوصول إلى هذه الأنظمة باستخدام بيانات دخول مسروقة لمستخدمين مخولين رسميا، وبعد دخوله إلى حسابات الضحايا، قام بالاطلاع على بياناتهم الشخصية وسرقة جزء منها، ثم نشر بعض هذه المعلومات عبر حسابه على إنستجرام.

في حالة أحد ضحايا المحكمة العليا، والذي تم تعريفه بالأحرف GS، نشر مور الاسم الكامل وسجلات الإيداع الإلكتروني الحالية والسابقة.
أما ضحية AmeriCorps، المعرف بالأحرف SM، فقد تفاخر مور بامتلاكه وصولا إلى خوادم الوكالة، ونشر بيانات حساسة شملت الاسم، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، العنوان، رقم الهاتف، حالة الجنسية، الوضع العسكري، سجل الخدمة، إضافة إلى آخر أربعة أرقام من رقم الضمان الاجتماعي.

وفي واقعة أخرى تتعلق بوزارة شؤون المحاربين القدامى، نشر مور معلومات صحية تعريفية تخص الضحية HW، بعدما أرسل صورة شاشة لأحد معارفه تظهر بيانات من حساب الضحية الطبي، بما في ذلك الأدوية التي تم وصفها له.

وبحسب الوثائق القضائية، يواجه نيكولاس مور عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة عام واحد، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف دولار.

هاكر اختراق جهات حكومية أمريكية إنستجرام اختراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

بالصور

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد