هاكر يتباهى باختراق جهات أمريكية وينشر بيانات ضحاياه على إنستجرام

كشفت وثائق قضائية أن مخترقا إلكترونيا نشر بيانات شخصية لعدد من ضحاياه على حسابه في إنستجرام تحت اسم ihackthegovernment، بعد تنفيذ سلسلة من عمليات الاختراق استهدفت مؤسسات حكومية أمريكية.

وخلال الأسبوع الماضي، أقر نيكولاس مور (24 عاما)، المقيم في مدينة سبرينجفيلد بولاية تينيسي، بذنبه في تهمة اختراق نظام الإيداع الإلكتروني للمحكمة العليا الأمريكية بشكل متكرر، ولم تتضمن جلسة الإقرار بالذنب حينها تفاصيل دقيقة حول طبيعة الجرائم الإلكترونية التي اعترف بها.

هاكر ينشر بيانات ضحاياه الشخصية على إنستجرام بعد اختراق جهات حكومية أمريكية

لكن وثيقة قضائية جديدة، تم تقديمها يوم الجمعة الماضي، كشفت تفاصيل أوسع عن أنشطة مور، ووفقا للوثيقة، لم تقتصر عمليات الاختراق على المحكمة العليا، بل امتدت لتشمل شبكة AmeriCorps، وهي وكالة حكومية تشرف على برامج تطوعية مدفوعة، إضافة إلى أنظمة وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية المسؤولة عن الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للعسكريين السابقين.

وأوضحت الوثائق أن مور تمكن من الوصول إلى هذه الأنظمة باستخدام بيانات دخول مسروقة لمستخدمين مخولين رسميا، وبعد دخوله إلى حسابات الضحايا، قام بالاطلاع على بياناتهم الشخصية وسرقة جزء منها، ثم نشر بعض هذه المعلومات عبر حسابه على إنستجرام.

في حالة أحد ضحايا المحكمة العليا، والذي تم تعريفه بالأحرف GS، نشر مور الاسم الكامل وسجلات الإيداع الإلكتروني الحالية والسابقة.

أما ضحية AmeriCorps، المعرف بالأحرف SM، فقد تفاخر مور بامتلاكه وصولا إلى خوادم الوكالة، ونشر بيانات حساسة شملت الاسم، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، العنوان، رقم الهاتف، حالة الجنسية، الوضع العسكري، سجل الخدمة، إضافة إلى آخر أربعة أرقام من رقم الضمان الاجتماعي.

وفي واقعة أخرى تتعلق بوزارة شؤون المحاربين القدامى، نشر مور معلومات صحية تعريفية تخص الضحية HW، بعدما أرسل صورة شاشة لأحد معارفه تظهر بيانات من حساب الضحية الطبي، بما في ذلك الأدوية التي تم وصفها له.

وبحسب الوثائق القضائية، يواجه نيكولاس مور عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة عام واحد، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف دولار.