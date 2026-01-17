قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل روح الميت تبقى في البيت 40 يوما ؟.. انتبه لـ22 حقيقة مرعبة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 17 يناير 2026
بين الضباب والصقيع والأمطار.. 4 ظواهر جوية تسيطر على طقس السبت
مفاجأة.. عرض أوروبي من الدوريات الكبرى يعطل تجديد نجم الأهلي
أخبار التوك شو| كواليس خطيرة يكشفها مصطفى بكري عن ثورة يناير .. حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية
4 مباريات قوية فى ختام الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر اليوم
أسعار السكر والزيت والدقيق في التموين اليوم السبت 17-1-2026
الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو
موعد مباراة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
أسامة حسن يوجه رسالة دعم لـ حسن شحاتة: ربنا يشفيك ويعافيك
عاهد بسيسو: رؤية حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة مبنية على الخطة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

برسالة واحدة.. حملة قرصنة تخترق Gmail وواتساب في الشرق الأوسط

واتساب وGmail
واتساب وGmail
شيماء عبد المنعم

كشف ناشط إيراني مقيم في المملكة المتحدة عن تعرضه لمحاولة اختراق إلكتروني متقدمة عبر تطبيق واتساب، في إطار حملة تصيد استهدفت شخصيات وناشطين معنيين بالشأن الإيراني داخل البلاد وخارجها.

وقال الناشط نريمان غريب، في تغريدة نشرها الثلاثاء، إنه تلقى رسالة واتساب تتضمن رابطا مشبوها، محذرا من النقر على أي روابط غير موثوقة. 

وتأتي هذه الحملة في وقت تواجه فيه إيران أطول انقطاع وطني للإنترنت في تاريخها، بالتزامن مع احتجاجات واسعة وقمع أمني عنيف.

شارك غريب الرابط الكامل مع فريق موقع TechCrunch، وبعد تحليل الشيفرة، وبالاستعانة بباحثين أمنيين، خلص الموقع إلى أن الحملة كانت تهدف إلى سرقة بيانات تسجيل الدخول لحسابات Gmail وخدمات أخرى، والسيطرة على حسابات واتساب، إضافة إلى تنفيذ عمليات تجسس عبر جمع بيانات الموقع الجغرافي والصور والتسجيلات الصوتية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان منفذو الهجوم جهات حكومية، أو عملاء استخبارات، أو مجرمين إلكترونيين، أو مزيجا من ذلك.

كما تمكن فريق TechCrunch من الوصول إلى خادم المهاجمين الذي ترك مكشوفا دون حماية بكلمة مرور، ويحتوي على نسخة فورية من بيانات الضحايا، وأظهرت البيانات أن عشرات الأشخاص أدخلوا معلوماتهم دون علمهم، ما يرجح تعرضهم للاختراق.

وتضم قائمة الضحايا أكاديميا في مجال دراسات الأمن القومي في الشرق الأوسط، ومدير شركة إسرائيلية لتصنيع الطائرات المسيرة، ووزيرا لبنانيا بارزا، وصحفيا، إضافة إلى أشخاص في الولايات المتحدة أو يحملون أرقام هواتف أمريكية.

رسالة واتساب

كيف نفذت الهجمة؟

بحسب غريب، احتوت رسالة واتساب على رابط يقود إلى موقع تصيد، اعتمد المهاجمون فيه على خدمة DNS ديناميكية تعرف باسم DuckDNS لإخفاء الموقع الحقيقي للخادم، وإظهار الرابط بمظهر شرعي شبيه بروابط واتساب.

وقد استضاف الموقع الخبيث نطاقا يدعى alex-fabowonline، سجل لأول مرة في أوائل نوفمبر 2025، إلى جانب نطاقات مشابهة توحي باستهداف منصات اجتماعات افتراضية وخدمات مراسلة أخرى.

ورغم تعذر تحميل صفحة التصيد مباشرة، سمح تحليل الشيفرة البرمجية بفهم آلية الهجوم، التي كانت تختلف حسب الضحية، إذ تظهر أحيانا صفحة تسجيل دخول مزيفة لـ Gmail، أو تطلب إدخال رقم الهاتف، تمهيدا لسرقة كلمة المرور ورمز التحقق الثنائي.

سرقة بيانات واسعة النطاق

كشف خلل تقني في صفحة التصيد عن ملف يحتوي على أكثر من 850 سجلا لبيانات ضحايا، شملت أسماء المستخدمين، وكلمات المرور، ومحاولات إدخال رموز التحقق الثنائي، فضلا عن معلومات تقنية عن الأجهزة المستخدمة، ما يشير إلى استهداف مستخدمي أنظمة ويندوز، وماك، وأندرويد، وiOS.

السيطرة على واتساب والتجسس

في حالة غريب، قاده الرابط إلى صفحة مزيفة تحمل واجهة واتساب وتعرض رمز QR، بهدف خداع الضحية لربط حسابه بجهاز يتحكم فيه المهاجم. وتعد هذه تقنية معروفة تستغل ميزة ربط الأجهزة في واتساب، واستُخدمت سابقا ضد مستخدمي تطبيق سيجنال.

كما أظهرت الشيفرة أن الموقع يطلب إذن الوصول إلى الموقع الجغرافي، والميكروفون، والكاميرا. وفي حال الموافقة، ترسل الإحداثيات الجغرافية فورا إلى المهاجم، مع إمكانية تسجيل الصوت والتقاط الصور كل بضع ثوان، رغم عدم العثور على بيانات فعلية محفوظة من هذا النوع على الخادم.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن “النقر على روابط واتساب غير المتوقعة، مهما بدت مقنعة، يُعد ممارسة عالية الخطورة”.

اختراق إلكتروني واتساب Gmail عمليات تجسس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

حالة الطقس

أمطار على هذه المناطق .. بيان عاجل من الأرصاد

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الأهلي

نادي الرياض السعودي يخطف صفقة الأهلي الجديدة.. ماذا حدث في الميركاتو؟

ترشيحاتنا

تريند كوباية الشاي

كوباية الشاي .. تريند جديد يثير القلق على السوشيال ميديا

مكرونة بالشاورما

طريقة عمل مكرونة بالشاورما.. شهية وغير تقليدية

نسرين أمين

نسرين أمين تستعرض رشاقتها بجمبسوت ملفت.. شاهد

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد