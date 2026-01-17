قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس للاطمئنان على صحته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ودع الزحمة.. أفضل سماعات ANC في مصر لعام 2026

أفضل إيربودز تدعم إلغاء الضوضاء النشطة في السوق المصري
أفضل إيربودز تدعم إلغاء الضوضاء النشطة في السوق المصري
شيماء عبد المنعم

في السنوات الأخيرة، أصبحت سماعات الأذن اللاسلكية المزودة بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة ANC من أكثر الملحقات التقنية طلبا في مصر، لا سيما مع زيادة استخدام الهواتف الذكية للموسيقى والمكالمات والعمل عن بعد والسفر. 

تتيح هذه التقنية للمستخدمين التخلص من الضوضاء المحيطة بشكل فعال، مما يوفر تجربة صوتية فريدة تركز على جودة الصوت دون تأثير الضوضاء الخارجية.

لماذا تحتاج خاصية إلغاء الضوضاء النشطة ANC؟

تقنية إلغاء الضوضاء النشطة تعمل عبر ميكروفونات مدمجة تلتقط الأصوات الخارجية وتنشئ موجات صوتية معاكسة تقوم بإلغاء هذه الضوضاء قبل أن تصل إلى الأذن، النتيجة هي تقليل الضوضاء الثابتة مثل ضوضاء الطائرات، والمواصلات، والمكاتب المزدحمة، ما يعزز جودة الاستماع ويقلل إجهاد الأذن.

أفضل إيربودز تدعم إلغاء الضوضاء النشطة في السوق المصري


1. سماعات Apple AirPods Pro الجيل الثاني: الأفضل بشكل عام:

 

تعد AirPods Pro (الجيل الثاني) من أقوى سماعات الأذن المدعومة بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة ANC في السوق المصري، بفضل شريحة صوت متطورة توفر إلغاء ضوضاء فعال وتحسين جودة المكالمات والصوت. 

تتميز هذه السماعة بخفة وزنها، قدرة اتصال ممتازة مع أجهزة آيفون، ووضع الشفافية الذي يسمح بسماع البيئة عند الحاجة، السعر في السوق المصري يراوح بين 7000 و8000 جنيه تقريبا.

Apple AirPods Pro

2. سماعات Sony WF-1000XM4 : الأفضل للصوتيات:

تقدم سماعات Sony WF-1000XM4 أداء صوتيا رائعا مع ANC قوي، وعمر بطارية جيد، ودعم لترميزات صوت عالية الجودة، تعد خيارا ممتازا لعشاق الموسيقى الذين يريدون صوتا دقيقا وهدوء تاما في البيئات الصاخبة، السعر يقترب من 6500 – 7500 جنيه.

Sony WF-1000XM4

3. سماعات Samsung Galaxy Buds2 Pro : تناسق ممتاز مع أندرويد:

إذا كنت من مستخدمي هواتف سامسونج أو أندرويد عموما، فإن Galaxy Buds2 Pro توفر ANC فعالا وتجربة صوتية متوازنة، تصميمها المريح يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي الطويل، مع أداء جيد في المكالمات، السعر في مصر يقدر بحوالي 5500 – 6500 جنيه.

Galaxy Buds2 Pro

4. سماعات OnePlus Nord Buds 2 : خيار ممتاز بسعر متوسط:

تقدم OnePlus Nord Buds 2 توازنا جيدا بين الأداء والسعر، مع ANC معقول وجودة صوت جيدة وعمر بطارية محترم. مناسبة جدا لمن يبحث عن تجربة ANC بدون تكلفة باهظة، حيث يتراوح سعرها في السوق المصري بين 2000 و2500 جنيه.

OnePlus Nord Buds 2

5. سماعةJBL Tune Flex : خيار اقتصادي جيد:

لعشاق الخيارات الاقتصادية، تأتي JBL Tune Flex بسعر مناسب جدا مع ANC أساسي وأداء مقبول للصوت والمكالمات، ما يجعلها خيارا مناسبا لمن يريد خاصية إلغاء الضوضاء بتكلفة منخفضة، سعرها في السوق المصري حوالي 1800 – 2200 جنيه.

JBL Tune Flex
أفضل سماعات ANC في مصر إيربودز بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة أقوى سماعات عزل ضوضاء أفضل سماعات بإلغاء الضوضاء النشطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تستقبل وفود الإمارات والصين للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قيادات وزارة الأوقاف تستقبل الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين

عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

عباس شومان: الأزهر لن يلتفت لأصوات التطرف ويواصل جهوده لتوحيد علماء الأمة

دعاء جبر الخواطر

دعاء جبر الخواطر.. يريح قلبك ويشرح صدرك

بالصور

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد