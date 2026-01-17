ودع الزحمة.. أفضل سماعات ANC في مصر لعام 2026

في السنوات الأخيرة، أصبحت سماعات الأذن اللاسلكية المزودة بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة ANC من أكثر الملحقات التقنية طلبا في مصر، لا سيما مع زيادة استخدام الهواتف الذكية للموسيقى والمكالمات والعمل عن بعد والسفر.

تتيح هذه التقنية للمستخدمين التخلص من الضوضاء المحيطة بشكل فعال، مما يوفر تجربة صوتية فريدة تركز على جودة الصوت دون تأثير الضوضاء الخارجية.

لماذا تحتاج خاصية إلغاء الضوضاء النشطة ANC؟

تقنية إلغاء الضوضاء النشطة تعمل عبر ميكروفونات مدمجة تلتقط الأصوات الخارجية وتنشئ موجات صوتية معاكسة تقوم بإلغاء هذه الضوضاء قبل أن تصل إلى الأذن، النتيجة هي تقليل الضوضاء الثابتة مثل ضوضاء الطائرات، والمواصلات، والمكاتب المزدحمة، ما يعزز جودة الاستماع ويقلل إجهاد الأذن.

أفضل إيربودز تدعم إلغاء الضوضاء النشطة في السوق المصري



1. سماعات Apple AirPods Pro الجيل الثاني: الأفضل بشكل عام:

تعد AirPods Pro (الجيل الثاني) من أقوى سماعات الأذن المدعومة بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة ANC في السوق المصري، بفضل شريحة صوت متطورة توفر إلغاء ضوضاء فعال وتحسين جودة المكالمات والصوت.

تتميز هذه السماعة بخفة وزنها، قدرة اتصال ممتازة مع أجهزة آيفون، ووضع الشفافية الذي يسمح بسماع البيئة عند الحاجة، السعر في السوق المصري يراوح بين 7000 و8000 جنيه تقريبا.

Apple AirPods Pro

2. سماعات Sony WF-1000XM4 : الأفضل للصوتيات:

تقدم سماعات Sony WF-1000XM4 أداء صوتيا رائعا مع ANC قوي، وعمر بطارية جيد، ودعم لترميزات صوت عالية الجودة، تعد خيارا ممتازا لعشاق الموسيقى الذين يريدون صوتا دقيقا وهدوء تاما في البيئات الصاخبة، السعر يقترب من 6500 – 7500 جنيه.

Sony WF-1000XM4

3. سماعات Samsung Galaxy Buds2 Pro : تناسق ممتاز مع أندرويد:

إذا كنت من مستخدمي هواتف سامسونج أو أندرويد عموما، فإن Galaxy Buds2 Pro توفر ANC فعالا وتجربة صوتية متوازنة، تصميمها المريح يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي الطويل، مع أداء جيد في المكالمات، السعر في مصر يقدر بحوالي 5500 – 6500 جنيه.

Galaxy Buds2 Pro

4. سماعات OnePlus Nord Buds 2 : خيار ممتاز بسعر متوسط:

تقدم OnePlus Nord Buds 2 توازنا جيدا بين الأداء والسعر، مع ANC معقول وجودة صوت جيدة وعمر بطارية محترم. مناسبة جدا لمن يبحث عن تجربة ANC بدون تكلفة باهظة، حيث يتراوح سعرها في السوق المصري بين 2000 و2500 جنيه.

OnePlus Nord Buds 2

5. سماعةJBL Tune Flex : خيار اقتصادي جيد:

لعشاق الخيارات الاقتصادية، تأتي JBL Tune Flex بسعر مناسب جدا مع ANC أساسي وأداء مقبول للصوت والمكالمات، ما يجعلها خيارا مناسبا لمن يريد خاصية إلغاء الضوضاء بتكلفة منخفضة، سعرها في السوق المصري حوالي 1800 – 2200 جنيه.