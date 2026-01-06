بميزات ثورية .. ريلمي تغزو الأسواق بسماعات أذن جديدة | إليك أهم مواصفاتها

أعلنت شركة ريلمي اليوم عن إطلاق سماعات Realme Buds Air 8 في الهند، بالتزامن مع إطلاق جهاز Realme Pad 3 اللوحي ، وهاتفي Realme 16 Pro وRealme 16 Pro+ . تتميز هذه السماعات اللاسلكية الجديدة بنظام صوتي ثنائي المحرك، وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة حتى 55 ديسيبل، وعمر بطارية طويل، وميزات صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إليكم أهم مواصفاتها والميزات وتفاصيل الأسعار.

سماعات Realme Buds Air 8

مواصفات وميزات سماعات Realme Buds Air 8

تتميز سماعات Realme Buds Air 8 بنظام صوتي ثنائي المحرك، يتألف من مضخم صوت بقطر 11 مم ومكبر صوت عالي التردد بقطر 6 مم، مدعومًا بمعالجة صوتية رقمية تناظرية مزدوجة وأغشية عالية النقاء. توفر السماعات خاصية إلغاء الضوضاء النشطة الذكية حتى 55 ديسيبل، ونظام تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي بستة ميكروفونات لإجراء مكالمات صوتية أكثر وضوحًا. تحمل السماعات شهادة الصوت عالي الدقة وتدعم ترميزات LHDC 5.0 وLDAC وAAC وSBC.

سماعات Realme Buds Air 8



تتميز سماعات الأذن بتصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء. وتشمل الميزات الإضافية الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد، وضبط الصوت الديناميكي، وزمن استجابة منخفض للغاية يبلغ 45 مللي ثانية، ومساعد الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي 2.0 من جوجل جيميني مع دعم الترجمة الفورية والترجمة وجهاً لوجه.

تبلغ سعة بطارية كل سماعة أذن 62 مللي أمبير، بينما تبلغ سعة بطارية علبة الشحن 530 مللي أمبير. توفر السماعات ما يصل إلى 58 ساعة من التشغيل المتواصل مع إيقاف خاصية إلغاء الضوضاء النشط، في حين أن شحنها لمدة 10 دقائق يوفر ما يصل إلى 11 ساعة من الاستماع.

أما من حيث التصميم فهي تأتي بتصميم ثوري وعلبة هندسية ذات لمسة نهائية من السيليكون.

سعر وتوافر سماعات Realme Buds Air 8



يبلغ سعر سماعات Realme Buds Air 8 في الهند 3599 روبية، وهي متوفرة بألوان الذهبي والرمادي والبنفسجي. يبدأ البيع الأول في 16 يناير.