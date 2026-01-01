بتصميم مذهل ومواصفات رائدة ..ريلمي تغزو الأسواق بهواتف جديدة

ستطلق ريلمي سلسلة هواتف Realme 16 Pro في 6 يناير 2026 تشمل المجموعة هاتفين Realme 16 Pro 5G و Realme 16 Pro+ 5G كما سيتم إطلاق سماعات Realme Buds Air 8 في نفس اليوم

يحصل العملاء الذين يقومون بالحجز المسبق على حقيبة ظهر مجانية بقيمة 7999 روبية (حوالي 89 دولارًا أمريكيًا)، وخصم فوري بنسبة 10% يصل إلى 4000 روبية (حوالي 44 دولارًا أمريكيًا)، وأقساط شهرية بدون فوائد لمدة 12 شهرًا.



أظهرت الأسعار المسربة أن سعر هاتف Realme 16 Pro يبلغ 31,999 روبية هندية (حوالي 355 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من سعة التخزين، و33,999 روبية هندية (حوالي 380 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من سعة التخزين، و36,999 روبية هندية (حوالي 410 دولارات أمريكية) لنسخة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من سعة التخزين أما هاتف Realme 16 Pro+، فبعد سعره أعلى، حيث يبلغ 39,999 روبية هندية (حوالي 445 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 8 جيجابايت/128 جيجابايت، و41,999 روبية هندية (حوالي 470 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 8 جيجابايت/256 جيجابايت، و44,999 روبية هندية (حوالي 500 دولار أمريكي) لنسخة 12 جيجابايت/256 جيجابايت

هاتف Realme 16 Pro

ريلمي 16 برو

يتوفر كلا الهاتفين بلون ذهبي فاخر ويضيف طراز Pro+ اللونين الرمادي الفاخر والوردي الكاميليا. أما طراز Pro العادي فيأتي باللونين الرمادي الحصوي والبنفسجي الأوركيد.

يعمل هاتف Realme 16 Pro+ بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع، ويحقق حوالي 1.44 مليون نقطة على منصة AnTuTu. يتميز كلا الطرازين بشاشات AMOLED منحنية بحواف 1.48 مم وسطوع ذروة 6500 شمعة. وهما حاصلان على تصنيف IP69 ويعملان بنظام Android 16 مع واجهة Realme UI 7.0

يحتوي هاتف Pro+ على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل من سامسونج HP5 وعدسة تقريب بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل. يدعم كلا الهاتفين التسجيل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتحديد الإطار بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتكامل مع Google Gemini.

تركز ريلمي في هذه السلسلة على التصميم والشاشة وجودة الكاميراو تتميز الشاشات المنحنية بحواف رفيعة لمظهر أنيق. يعمل سطوع 6500 شمعة بشكل جيد في ضوء الشمس المباشر. يوفر تصنيف IP69 حماية من الماء والغبار أفضل من معظم الهواتف في هذه الفئة السعرية