الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

منصة إكس تتعطل عالميا للمرة الثانية خلال 3 أيام.. ما القصة؟

منصة إكس
منصة إكس
شيماء عبد المنعم

استعادت منصة إكس X، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك والمعروفة سابقا باسم تويتر، عملها بشكل شبه كامل بعد انقطاع كبير تعرضت له أمس الجمعة، والذي أثر على عشرات آلاف المستخدمين حول العالم، وفقا لبيانات موقع Downdetector.

تعطل منصة إكس بعد انقطاع عالمي للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام

يعد هذا الانقطاع الثاني خلال ثلاثة أيام فقط، بعد أن شهدت منصة إكس يوم الثلاثاء الماضي توقفا مشابها، مما منع المستخدمين من الوصول إلى المنشورات والصور والفيديوهات.

ووفقا لموقع Downdetector، واجه عدد كبير من مستخدمي منصة إكس مشاكل في التطبيق والموقع الإلكتروني، فيما أبلغ آخرون عن أعطال في الخوادم، وذكر بعض المستخدمين أن التطبيق والموقع إما لا يعملان إطلاقا، أو يفتحان لفترة قصيرة قبل أن تظهر رسائل خطأ متكررة.

بدأت الشكاوى بالظهور حوالي الساعة 8:30 مساء، ووصلت ذروتها عند الساعة 8:45 مساء، وتجاوز عدد تقارير الانقطاع على الموقع 74000 حول العالم، منها نحو 6200 تقرير من الهند.

كما سجل Downdetector ارتفاعا في تقارير انقطاع خدمات Cloudflare وGrok في نفس التوقيت، لكن المشكلة كانت تقتصر بشكل أساسي على منصة إكس، وأكد ممثل عن Cloudflare في تصريح لموقع ZDNET أن "خدمات Cloudflare تعمل بشكل طبيعي"، وأن المشاكل لم تكن بسببها.

وجاء في رسالة الخطأ التي ظهرت للمستخدمين: “Cloudflare تحمي هذا الموقع، لكن حدث خطأ أثناء محاولة الوصول إليه. إذا لم تحل المشكلة في الدقائق القادمة، فمن المرجح أن تكون المشكلة في خادم الويب الذي تحاول الوصول إليه".

وبحسب البيانات، أبلغ 56% من المستخدمين حول العالم عن مشاكل في الوصول إلى التطبيق، بينما واجه 39% صعوبة في الوصول إلى الموقع. 

وأشار نحو 10% إلى فشل الاتصال بالخادم أو مشاكل تتعلق بخلاصة المنشورات/الخط الزمني، حتى الآن، لم تصدر منصة إكس أي بيان رسمي حول سبب المشكلة.

منصة إكس

ما هو سبب تعطل منصة إكس؟

ورغم عدم ارتباط انقطاع الخدمة أمس بأي هجوم، فإن منصة إكس كانت قد تعرضت في نوفمبر الماضي لانقطاع ضخم أثر على أجزاء كبيرة من الإنترنت، إلا أنه لم يكن نتيجة لهجوم خبيث، وحتى الآن، لا توجد أي دلائل تشير إلى أن انقطاع اليوم كان متعمدا أو ضارا.

يذكر أن انقطاع يوم 16 يناير هو آخر حلقة في سلسلة أعطال تقنية متكررة، بعد انقطاعات واسعة في 13 يناير، ونوفمبر وأكتوبر من العام الماضي بسبب خلل اصاب شبكة Cloudflare، وكذلك في شهري يوليو وأغسطس، والتي منعت آلاف المستخدمين من استخدام المنصة، وتعد Cloudflare شبكة عالمية تؤمن المواقع والتطبيقات والفرق والشبكات.

يأتي هذا الانقطاع بعد أن واجهت منصة إكس انتقادات متزايدة، خاصة بعد أن أتاح Grok، روبوت الدردشة الخاص بشركة xAI والمدمج في إكس، تنفيذ طلبات المستخدمين لتعديل صور حقيقية للنساء، وحتى الأطفال، في محتوى جنسي أو عنيف غير قانوني وغير موافق عليه.

منصة إكس عطل إكس توقف إكس تويتر عطلان Cloudflare

