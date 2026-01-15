جوجل تطلق ميزة جديدة.. الذكاء الاصطناعي يقرأ اهتماماتك قبل أن تعرفها

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق نسخة مطورة من صفحة Trends Explore، مزودة الآن بإمكانيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من Gemini، والتي تتيح التعرف تلقائيا على الاتجاهات المتعلقة ببحثك ومقارنتها، وبدأ طرح التحديث على أجهزة الكمبيوتر المكتبية اعتبارا من اليوم.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، تعد صفحة جوجل Trends Explore أداة مهمة للصحفيين، والمحتوى الرقمي، والباحثين، حيث تسهل تحليل اهتمام الجمهور بأي موضوع عبر الزمن، والمناطق الجغرافية، والفئات المختلفة.

والآن، مع تجربة Gemini الجديدة، يتم تقليل الوقت والجهد اليدوي المطلوب لاستكشاف الاتجاهات الشائعة، مع إظهار الروابط بين المواضيع التي قد يغفلها المستخدمون عادة.

ويضيف التصميم الجديد للصفحة لوحة جانبية تحدد تلقائيا الاتجاهات الأكثر صلة بمجال اهتمام المستخدم، مع قائمة مقترحات من Gemini تساعد على استكشاف أعمق للموضوع.

كما تم تحديث التصميم بصريا، مع أيقونات وألوان مخصصة لكل مصطلح بحثي لتسهيل مطابقة الخطوط على الرسم البياني.

صفحة جوجل Trends Explore

وزادت جوجل عدد المصطلحات التي يمكن مقارنتها، كما ضاعفت عدد الاستفسارات الصاعدة المعروضة على كل خط زمني.

وتستخدم الشركة مثالا على سلالات الكلاب الرائجة لتوضيح إمكانيات التحديث: يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيا بملء الرسم البياني بما يصل إلى ثمانية مصطلحات بحثية مثل “جولدن ريتريفر” أو “بيجل”، ويقترح مواضيع ذات صلة مثل “سلالات كلاب قليلة الحساسية” أو “سلالات كلاب كبيرة” لمزيد من الاستكشاف.

كما يمكن للمستخدم تمرير المؤشر فوق أي مصطلح لتعديله أو استخدام الفلاتر حسب الدولة والزمن والفئة لتخصيص مخطط الاتجاهات.

يأتي هذا التحديث في إطار جهود جوجل المستمرة لدمج Gemini في منتجاتها الأساسية، بعد أن أضافت الشركة مؤخرا قدرات الذكاء الاصطناعي إلى البحث، وجيميل، وخرائط جوجل، وGoogle Docs.

مع هذه التحديثات، يبدو أن جوجل لا تكتفي بتحليل ما تبحث عنه، بل تسعى الآن لتقديم سياق أعمق وفهم أوسع للاتجاهات قبل أن يدرك المستخدم أهميتها بنفسه.