قصة الإسراء والمعراج بالتفصيل .. هذه المشاهد رآها النبي في الرحلة المباركة
بـ 17.5 مليون دولار .. مصر للألومنيوم تضاعف طاقتها الإنتاجية لـ 120 ألف طن سنويًا
صفقة النفط الأمريكية تضرب فنزويلا | بين السيادة والاقتصاد .. وهل إيران ستلقى نفس المصير؟ سمير فرج يجيب
قرار ترامب يقلب الموازين .. باريس تملأ فراغ الاستخبارات الأمريكية في أوكرانيا
أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟
دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب
دعاء الإسراء والمعراج.. اعرف بما كان يدعو النبي فجبر الله خاطره بمعجزة
دعاء للميت في الإسراء والمعراج .. يفرح به ويضيء قبره ويجعله في رياض الجنة
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
جوجل تطلق ميزة جديدة.. الذكاء الاصطناعي يقرأ اهتماماتك قبل أن تعرفها

جوجل
جوجل
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق نسخة مطورة من صفحة Trends Explore، مزودة الآن بإمكانيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من Gemini، والتي تتيح التعرف تلقائيا على الاتجاهات المتعلقة ببحثك ومقارنتها، وبدأ طرح التحديث على أجهزة الكمبيوتر المكتبية اعتبارا من اليوم.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، تعد صفحة جوجل Trends Explore أداة مهمة للصحفيين، والمحتوى الرقمي، والباحثين، حيث تسهل تحليل اهتمام الجمهور بأي موضوع عبر الزمن، والمناطق الجغرافية، والفئات المختلفة. 

والآن، مع تجربة Gemini الجديدة، يتم تقليل الوقت والجهد اليدوي المطلوب لاستكشاف الاتجاهات الشائعة، مع إظهار الروابط بين المواضيع التي قد يغفلها المستخدمون عادة.

ويضيف التصميم الجديد للصفحة لوحة جانبية تحدد تلقائيا الاتجاهات الأكثر صلة بمجال اهتمام المستخدم، مع قائمة مقترحات من Gemini تساعد على استكشاف أعمق للموضوع. 

كما تم تحديث التصميم بصريا، مع أيقونات وألوان مخصصة لكل مصطلح بحثي لتسهيل مطابقة الخطوط على الرسم البياني.

صفحة جوجل Trends Explore

وزادت جوجل عدد المصطلحات التي يمكن مقارنتها، كما ضاعفت عدد الاستفسارات الصاعدة المعروضة على كل خط زمني. 

وتستخدم الشركة مثالا على سلالات الكلاب الرائجة لتوضيح إمكانيات التحديث: يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيا بملء الرسم البياني بما يصل إلى ثمانية مصطلحات بحثية مثل “جولدن ريتريفر” أو “بيجل”، ويقترح مواضيع ذات صلة مثل “سلالات كلاب قليلة الحساسية” أو “سلالات كلاب كبيرة” لمزيد من الاستكشاف. 

كما يمكن للمستخدم تمرير المؤشر فوق أي مصطلح لتعديله أو استخدام الفلاتر حسب الدولة والزمن والفئة لتخصيص مخطط الاتجاهات.

يأتي هذا التحديث في إطار جهود جوجل المستمرة لدمج Gemini في منتجاتها الأساسية، بعد أن أضافت الشركة مؤخرا قدرات الذكاء الاصطناعي إلى البحث، وجيميل، وخرائط جوجل، وGoogle Docs.

مع هذه التحديثات، يبدو أن جوجل لا تكتفي بتحليل ما تبحث عنه، بل تسعى الآن لتقديم سياق أعمق وفهم أوسع للاتجاهات قبل أن يدرك المستخدم أهميتها بنفسه.

