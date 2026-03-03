وزير البترول الأسبق : أمريكا نجحت في تأمين احتياجاتها النفطية من فنزويلا

أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس لجنة الطاقة لمجلس الشيوخ، أن أمريكا نجحت في تأمين احتياجاتها النفطية من فنزويلا.



وتابع كمال، في لقاء عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أكد أنه لن يحدث أي انقطاع للكهرباء أو توقف الإمدادات لغاز المصانع.

وأكمل المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس لجنة الطاقة لمجلس الشيوخ، أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بسبب العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.