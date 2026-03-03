أمير مرتضى منصور يكشف تفاصيل أول اتصال من تركي آل الشيخ بعد مغادرته الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور، أن مفهوم الكارما حاضر بشكل كبير في تعاملاته، مشيرًا إلى أنه مؤمن بالمقولة «طول ما انت معاك كلهم معاك»، مضيفًا أنه عند مغادرة بعض الأشخاص لنادي الزمالك، كان هناك من لم يسأل عنه، لكن أقرب الأشخاص كانوا يعرفون دوره وأهميته.

وأوضح أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن البعض ممن وقفوا بجانبه في إدارة النادي لم يظهر لهم الاعتراف الإعلامي الكافي، قائلاً: «ده بيطلع في التلفزيون كأنه ما كنتش موجود أصلاً، مصلحتي مصلحتي بس، تمام، هي دي الحقيقة عامة».

وشدد أمير مرتضى منصور على أن حتى بعد اختفاء الإدارة من المشهد، لا يزال هناك جمهور يسأل ويقدر جهودهم، مشيرًا إلى موقف المستشار تركي آل شيخ الذي اتصل به بعد مغادرته النادي، مضيفًا: «تركي آل شيخ قال أن أي مبالغ دفعتها أنا دفعتها لمرتضى منصور مش لنادي الزمالك، ومرتضى منصور حر يعمل فيها اللي هو عايزه».

وعن الوضع الحالي لنادي الزمالك، شدد أمير مرتضى منصور على أنه لا يعتبر ما يحدث حقًا لهم، قائلاً: «عمري ما هيبقى حقنا إن الزمالك يقع أو ينهار، فاحنا الناس تعرف إن إحنا كنا صح كده، الناس عارفة إن إحنا كنا إدارة قوية، جينا في وقت صعب، ما اشتكيناش وما تحججناش باللي قبلينا»، مشيرًا إلى الانقسامات داخل مجلس الإدارة، منوهًا بأن ما يحدث سوء إدارة.