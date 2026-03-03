وزير البترول الأسبق: أسعار الغاز والبترول ارتفعت ونستورد 35% من احتياجتنا

أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس لجنة الطاقة لمجلس الشيوخ، أن أسواق النفط تتفاعل بسرعة مع أي توترات عسكرية في مناطق الإنتاج.



وأضاف المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس لجنة الطاقة لمجلس الشيوخ، في لقاء عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار الغاز والبترول ارتفعت بسبب العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، متابعا أن مصر تستورد 35% من احتاجتنا من البترول.

وتابع المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس لجنة الطاقة لمجلس الشيوخ، أن المنتجات البترولية السائلة لا توجد فيها أي أزمة ونعتمد على الاستيراد من السعودية.

وأشار المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس لجنة الطاقة لمجلس الشيوخ، إلى أن سلاسل الامداد للمواد البترولية متوفر ولكن التأثير سيكون على السعر فقط.