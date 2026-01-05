فلوس مقابل لايكات.. تحذير قانوني من استغلال الأطفال على تيك توك| فيديو

أكدت المحامية دينا عدلي، المتخصصة في شؤون الأسرة والطفل، أن قيام بعض أولياء الأمور باستغلال أبنائهم في تصوير مقاطع فيديو على تطبيق «تيك توك» بهدف تحقيق أرباح مالية، يعرضهم للمساءلة القانونية، وقد يصل الأمر إلى اتهامهم بالتربح من الطفل وسحب الحضانة حال ثبوت تعريضه للخطر.

وأضافت دينا عدلي، خلال لقائها مع آية شعيب ببرنامج «أنا وهو وهي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أي ظهور للطفل على مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يخضع لضوابط قانونية واضحة، من بينها موافقة الأب والأم، وعدم مخالفة القانون أو تعريض الطفل لأي أذى نفسي أو جسدي.

وأوضحت عدلي، أن استغلال الأطفال في المحتوى الرقمي بقصد الكسب المادي يُعد شكلاً من أشكال الاتجار أو التسول الإلكتروني، مشيرة إلى أن القانون يتعامل مع هذه الوقائع بجدية، خاصة إذا كان المحتوى ضارًا بالطفل، لافتة إلى أن الوصي أو القائم على هذا الفعل قد يتعرض لإجراءات قانونية صارمة.

وتطرقت دينا عدلي إلى ظاهرة تسول الأطفال في الشوارع والإشارات المرورية، مؤكدة أن إعطاء الأطفال أموالًا في هذه الحالات يساهم في استمرار الظاهرة، موضحة أن بعض الأطفال يكونون ضمن شبكات منظمة تقوم بجمع الأموال منهم، بينما يُسمح لهم بتناول الطعام فقط دون الاحتفاظ بالنقود.

وأشارت عدلي، إلى أن التصرف الإنساني الصحيح هو تقديم الطعام بدلًا من المال، مؤكدة أن مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة تقع بالأساس على عاتق الدولة من خلال شرطة المرافق، وشرطة نجدة الطفل، ووزارة التضامن الاجتماعي.