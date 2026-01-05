قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
300 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
شاهد ..ملعب مباراة مصر و بنين قبل بداية المواجهة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. غدا
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا
مفاجأة في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر أمام بنين في كأس أمم إفريقيا
بريطانيا تتضامن مع الدنمارك ضد ترامب: لا يملك أي حق في جزيرة جرينلاند
منتخب مصر في مواجهة بنين .. الفراعنة يسعون للتأهل إلى ربع النهائي.. ومحمد صلاح أمام تحد جديد
موعد مباراة مصر وبينن والتشكيل المتوقع وتاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بعد اختطافهما من فنزويلا.. محكمة نيويورك تعين محاميا لمادورو وزوجته
الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مستخدموه يمتلكون أفخم السيارات والفيلات.. دعوى حظر تيك توك 1 مارس

تيك توك
تيك توك
إسلام دياب

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وآخرين، وتطالب بوقف وحجب تطبيق تيك توك والتطبيقات المشابهة مثل تانجو وسوجو، إلى جلسة 1 مارس المقبل للاطلاع والتعقيب على تقرير المفوضين.


وقال مرتضى منصور في الإنذار: كنت أول من حذر منذ سنوات من خطورة تطبيق تيك توك على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، خوفا على قيم المجتمع المصري والأديان السماوية التي أنزلت على الرسل وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف، بعد أن تحول هذا التطبيق المشبوه المسمى بالتيك توك إلى أفعال مخلة.


وأضاف أنه إذا كانت ممارسة الآداب في إحدى الشقق المغلقة يعاقب عليها القانون المصري بالسجن فما بالنا بممارسة الآداب والتشجيع عليها أمام الملايين من أفراد المجتمع، بالإضافة إلى أن هذا التطبيق المذكور امتلأ بالفحش والألفاظ والحركات البذيئة التي تفسد أبناءنا وبناتنا، ناهيك عن تصفية الحسابات بين الأشخاص التي تتم من خلاله أضف إلى ذلك انتشار الرقصات الخليعة والإيحاءات الجنسية الوضيعة من خلال هذا التطبيق.
واختتم إنذاره بتحول كل من يستخدم هذا التطبيق المشبوه إلى مليونيرات يمتلكون أفخم السيارات والفيلات من أموال غير معلوم مصدرها تصلهم من الخارج دون إذن من السلطات المصرية

القضاء الإداري مجلس الوزراء تنظيم الاتصالات تيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

ترشيحاتنا

رضوي الشربيني

أول تعليق من رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي

حفل محمد رمضان فى جولة كأس العالم

حضور مكثف.. الجمهور في انتظار محمد رمضان بحفل كأس العالم في إستاد القاهرة

حفل انغام

مدين يشيد بليلة أنغام في الرياض ويشارك صناع الموسيقى احتفال "ليلة الحب صوت مصر"

بالصور

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

أغرب سيارة
أغرب سيارة
أغرب سيارة

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد