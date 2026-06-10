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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

منحة العمالة غير المنتظمة
منحة العمالة غير المنتظمة
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة الخاصة بعيد الأضحى، والتي بدأ صرفها في شهر مايو الماضي، حيث مازالت عملية الصرف مستمرة، ويمكن للمواطنون المستحقون للمنحة صرفها من عدة أماكن حددتها وزارة العمل، مع ضرورة توافر شروط منحة العمالة غير المنتظمة.

وتستهدف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 شريحة واسعة من المواطنين الذين لا يمتلكون دخلاً ثابتًا أو تغطية تأمينية مستقرة، وتعتبر هذه المنحة واحدة من أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
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اخر موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

أوضحت وزارة العمل أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بدأ فعليًا اعتبارًا من 21 مايو 2026، ويستمر حتى 21 يونيو 2026، وذلك من خلال منافذ الصرف المعتمدة على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها مكاتب البريد المصري وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة وصول الدعم إلى المستحقين في مختلف المحافظات.

طريقة صرف منحة العمالة

وأكدت الوزارة أن الصرف يتم باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط دون أي إجراءات معقدة، مع إرسال رسائل نصية للمستفيدين لتحديد موعد ومكان الاستلام، مشددة على ضرورة صرف المستحقات خلال الفترة المحددة لتجنب إغلاق المنافذ وفقدان فرصة الاستلام.

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أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

ووفرت الحكومة عدة وسائل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 تشمل مكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي للبنوك المشاركة، والمحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات، مع التأكيد على أن الصرف يتم باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.



طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

تتم طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026 بشكل أساسي من خلال الحصر الميداني الذي تقوم به مديريات العمل عبر الشركات والمقاولين، وليس عبر التقديم العشوائي على الإنترنت. 

يتم إدخال بيانات العمال في قاعدة بيانات وزارة العمل ليتم بعد ذلك تحديد المستحقين وفق مراجعة دقيقة للبيانات المسجلة.

ولا تعتمد الدولة على التقديم الفردي عبر المواقع، بل على قواعد بيانات رسمية تضمن وصول منحة العمالة غير المنتظمة 2026 لمستحقيها الفعليين، وهو ما يحمي العمال من أي محاولات احتيال أو استغلال.

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شروط الحصول على المنحة

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط الأساسية للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026، وتشمل: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا اقتصاديًا ثابتًا، وألا يكون لديه مصدر دخل شهري ثابت، وأن تكون المهنة مثبتة في بطاقة الرقم القومي كعمالة يومية، وأن يكون اسم المتقدم مسجلًا بمديرية القوى العاملة، وألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2026

وأوضحت وزارة العمل أن المنحة مخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة فعليا داخل قاعدة بيانات الوزارة في جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة، مشيرة إلى أن المستفيدين هم العمال الذين تم حصرهم وتسجيلهم من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين.

ويستفيد من هذه المنحة آلاف العمال في قطاعات متعددة تعتمد على العمالة اليومية أو الموسمية، في إطار خطة حكومية تستهدف دمج العمالة غير المنتظمة بشكل أكبر داخل منظومة العمل الرسمية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية مناسبة لهم ولأسرهم.

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