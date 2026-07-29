حبس منادية سيارات لاتهامها بالتعدي على سيدة داخل سيارتها

قررت جهات التحقيق المختصة حبس منادية سيارات بالإسكندرية لاتهامها بالتعدي علي سيدة داخل سيارتها.

جاء ذلك عقب كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله إحدى السيدات حال قيامها بالطرق على زجاج إحدى السيارات والتعدى على قائدتها بالسب إعترضاً على إيقافها سيارتها بأحد الشوارع بالإسكندرية.

وبالفحص تم تحديد قائدة السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "المجنى عليها" (مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 27 يوليو الجارى حال قيامها بإيقاف سيارتها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة سيدى جابر فوجئت بإحدى السيدات منادية سيارات تطرق على زجاج سيارتها والتعدى عليها بالسب لعدم رغبتها فى إيقاف سيارتها بالشارع المشار إليه.

وتم تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (منادية سيارات "بدون ترخيص" لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل) وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.