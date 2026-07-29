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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

متهم بالتحرش بـ 4 فتيات .. فضيحة صاحب مؤسسة "بيت فاطم"

صاحب بيت فاطم
صاحب بيت فاطم
كتب محمد عبدالله :
نتيجة الثانوية العامة 2026

حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 18 أغسطس المقبل، لبدء محاكمة م. ط، صاحب مؤسسة "بيت فاطم"، على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات وننشر شهادة أحد الضحايا أمام جهات التحقيق.

تشهد بأنها تعرفت علي المتهم في غضون عام ٢٠١٣ عن طريق منشور من حسابه الرحلة لمدينة نويبع فراسلته لبيان تفاصيل تلك الرحلة فعرض عليها أن تذهب اليه لمنزله ليقوم بالطبع بعرض تفاصيل الرحلة فرفضت، ثم عرض عليها مرة أخرى أن تذهب الى منزله ليطبخ لها  لمدة أربع ساعات  فقط فرفضت وذهبوا الى الرحلة وأثناء ذلك كان المتهم يقود جلسات الونس وخلالها يعرض امورا تتعلق بقصص جنسية تفصيلية، ويشجع الحاضرين

علي مشاركة مشاكلهم الأسرية الخاصة بهم، كما طلب منها أن تذهب معه الي غرفته بالفندق اثناء الرحلة فرفضت ذلك وانتهت علاقتها به

أضافت أنه عقب الرحلة ،  انها في بداية عام ۲۰۲٦ وردت اليها رسائل علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ومكالمات هاتفية من أشخاص مضمونها

تعرضهم لوقائع تحرش واعتداء جنسي من قبل المتهم من بينهم مجنى عليهن واخرين لا يرغبوا في الإبلاغ ولا بيان شخصهم بذات الأسلوب

ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى 11 يناير 2026، بدائرتي قصر النيل والسادس من أكتوبر بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث اتهمته باستغلال المجني عليهن عن طريق الخداع والاحتيال واستغلال حالتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية، بزعم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن، قبل أن يستغلهن جنسيًا، بحسب ما ورد بالتحقيقات.

بيت فاطم إحالة تحقيق نيابة

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