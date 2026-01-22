قائمة رسمية.. أجهزة ريلمي الحاصلة على 4 تحديثات أندرويد

بدأت شركة ريلمي Realme، خلال العام الماضي بتطبيق سياسة جديدة لتحديثات نظام التشغيل، تقوم على توفير أربعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد لبعض أجهزتها، وذلك انطلاقا من هاتف Realme GT 7.

ولاحقا، انضمت مجموعة محدودة من الهواتف الأخرى إلى هذه السياسة المحدثة، إلا أن نطاقها لا يزال ضيقا، إذ اقتصرت حتى الآن على فئة الهواتف الرائدة دون التوسع إلى الفئات الأخرى.

وبحسب السياسة الحالية، تعد ريلمي بتقديم أربعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد للأجهزة التالية:

- Realme GT 8 Pro (آخر تحديث متوقع: أندرويد 20)

- Realme GT 8 (آخر تحديث متوقع: أندرويد 20)

- Realme GT 7 (آخر تحديث متوقع: أندرويد 19)

- Realme GT 7T (آخر تحديث متوقع: أندرويد 19)

وفي حال كان جهاز المستخدم ضمن هذه القائمة، فإنه سيحصل على دعم برمجي طويل نسبيا، إلا أن ملايين مستخدمي هواتف ريلمي الأخرى لا يزالون يحصلون على ثلاثة تحديثات فقط لنظام أندرويد.

ويأتي ذلك في وقت تقدم فيه شركات منافسة، مثل سامسونج، دعما أطول يصل إلى ستة تحديثات رئيسية لهواتف الفئة الاقتصادية، وسبعة تحديثات للهواتف الرائدة.

ورغم أن سياسة الأربعة تحديثات تعد خطوة إيجابية من ريلمي، إلا أن اقتصارها على الهواتف الفاخرة يثير انتقادات، خاصة أن بعض هواتف الفئة المتوسطة العليا، مثل Realme 16 Pro+ لا تضمن سوى ثلاثة تحديثات رئيسية فقط.

في المقابل، تكثف شركات منافسة جهودها في هذا المجال، إذ حسنت موتورولا بشكل ملحوظ سرعة طرح التحديثات خلال الأشهر الأخيرة، وبدأت بتقديم خمسة تحديثات رئيسية لعدد من هواتف الفئة المتوسطة، إلى جانب تعهدها مؤخرا بتوفير سبع سنوات من تحديثات أندرويد لهاتف Motorola Signature.

كما تتقدم شركات صينية أخرى مثل أوبو وشاومي بدعم يصل إلى خمسة تحديثات رئيسية، مع تمديد فترة الدعم للأجهزة المتوسطة الحديثة.

وفي ظل هذه المنافسة، يبدو أن ريلمي ستكون مطالبة بإعادة النظر في سياسة التحديثات الخاصة بها، تفاديا لفقدان شريحة من مستخدميها لصالح علامات تجارية أخرى، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة تحسينات على سياسة التحديثات، خصوصا لهواتف الفئة المتوسطة.