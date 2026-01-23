إيلون ماسك يكشف موعد طرح روبوت تسلا Optimus للبيع

ظهر رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، على خشبة منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا وأعلن أن روبوت تسلا البشري Optimus سيكون متاحا للبيع للعامة بحلول نهاية العام المقبل.

ووفقا لموقع "Engadget"، صممت هذه الروبوتات لأداء أي مهمة يستطيع الإنسان القيام بها، وهو ما يجعل الإعلان مثيرا للدهشة نظرا لطموح المشروع الكبير.

إيلون ماسك يكشف موعد طرح روبوت Optimus للبيع

كما هو معتاد، وضع إيلون ماسك تحفظا في حال عدم جاهزية الروبوتات بحلول 2027، مؤكدا أن طرحها سيكون فقط عندما تكون تسلا واثقة من موثوقيتها العالية جدا، ومستوى أمانها المرتفع، وتنوع وظائفها بشكل كبير.

وأشار إيلون ماسك إلى أن الروبوتات بدأت بالفعل في تنفيذ مهام بسيطة داخل مصانع تسلا، رغم أنه لا يوجد دليل ملموس على ذلك سوى تصريحاته.

وعلى أرض الواقع، لم تحقق روبوتات Optimus حتى الآن الأداء المتوقع أو المعلن عنه، حيث تشير العديد من التقارير إلى أن العروض السابقة كانت مدارة عن بعد بواسطة مشغلين بشريين.

روبوت تسلا البشري Optimus وإيلون ماسك

بعد الإعلان، ارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 3%، ويعزى ذلك لتفاؤل المستثمرين بأفكار إيلون ماسك حول المستقبل، بما في ذلك الروبوتات التي تقدم المشروبات في المنازل بحلول 2027.

ويذكر أن إيلون ماسك كان قد أعلن مؤخرا أن الروبوتات ستكون جاهزة للاستخدام التجاري في 2026، أي هذا العام، وهو موعد يراه الكثيرون غير واقعي، وذلك بعد أن غادر رئيس مشروع الروبوتات، ميلان كوفاك، الشركة مؤخرا.

هذه الروبوتات يفترض أن تكون قادرة على أداء مهام معقدة في مجالات متعددة، وهو هدف طموح من المرجح تحقيقه مستقبلا، لكنه بعيد عن عام 2027 كما توقع ماسك.

وفي سياق مرتبط، أعلن إيلون ماسك أيضا أن سيارة Cybercab المنتظرة ستدخل الإنتاج في أبريل، بهدف تصنيع مليوني سيارة سنويا.

وعلى الرغم من أن هذا الهدف يبدو أقل خيالا من وعد Optimus، إلا أن الرقم يثير الشكوك، خصوصا بالنسبة لسيارة بدون عجلة قيادة وتتسع لشخصين فقط، وهو ما يطرح تساؤلات حول الطلب الفعلي من المستهلكين.