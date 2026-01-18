إيلون ماسك يطالب OpenAI بـ 134 مليار دولار.. ما القصة وراء المعركة الضخمة؟

رفع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعوى قضائية ضخمة ضد شركة OpenAI ومايكروسوفت، طالبا تعويضات تتراوح بين 79 و134 مليار دولار، بزعم أن OpenAI خذلته من خلال التخلي عن مهمتها غير الربحية، وفق ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

وأوضح سي. بول وازان، الخبير الاقتصادي المتخصص في تقدير التعويضات في النزاعات الكبرى، أن إيلون ماسك يستحق جزءا كبيرا من القيمة الحالية لشركة OpenAI، والتي تقدر بحوالي 500 مليار دولار.

ويستند ذلك إلى تبرعه الأولي بمبلغ 38 مليون دولار عند تأسيس الشركة في 2015، ما يعني نظريا أن عائد استثماره قد يصل إلى نحو 3500 ضعف المبلغ الأصلي.

تشمل تحليلات وازان مساهمة إيلون ماسك المالية ومعرفته التقنية ومشاركته في الأعمال مع الفريق المؤسس، ليحسب "أرباحا غير مشروعة" تتراوح بين 65.5 و109.4 مليار دولار لـ OpenAI، و13.3 إلى 25.1 مليار دولار لـ مايكروسوفت التي تمتلك حاليا 27% من الشركة.

ويؤكد فريق إيلون ماسك القانوني أن الملياردير يستحق التعويض كـ مستثمر مبكر شهد نمو الشركة إلى قيم هائلة، لكن حجم التعويض المطالب به يعكس أن هذه المعركة القانونية لا تتعلق فقط بالمال.

ويبلغ صافي ثروة إيلون ماسك حاليا نحو 700 مليار دولار، مما يجعله أغنى شخص في العالم بفارق كبير عن مؤسس جوجل لاري بايج، وفق قائمة فوربس للمليارديرات.

كما صوت مساهمو تسلا في نوفمبر على حزمة مكافآت تاريخية لـ إيلون ماسك بقيمة 1 تريليون دولار، لتكون أكبر حزمة تعويضات في تاريخ الشركات.

في ظل هذا السياق، حتى تعويض قدره 134 مليار دولار سيكون إضافة نسبيا متواضعة لثروة إيلون ماسك، مما يعزز اعتقاد بعض مسؤولي OpenAI بأن الدعوى تمثل "نمطا مستمرا من الملاحقة" أكثر من كونها مطالبة مالية حقيقية.

وبحسب تقارير، أرسلت OpenAI رسالة إلى مستثمريها وشركائها التجاريين تحذر فيها من أن إيلون ماسك قد يقدم مطالبات مبالغ فيها وذات طابع إعلامي خلال المحاكمة المقررة في أبريل في أوكلاند، كاليفورنيا، على بعد 15 ميلا شرق سان فرانسيسكو.