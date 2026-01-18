قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الموارد المائية للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

إيلون ماسك يطالب OpenAI بـ 134 مليار دولار.. ما القصة وراء المعركة الضخمة؟

إيلون ماسك
إيلون ماسك
شيماء عبد المنعم

رفع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعوى قضائية ضخمة ضد شركة OpenAI ومايكروسوفت، طالبا تعويضات تتراوح بين 79 و134 مليار دولار، بزعم أن OpenAI خذلته من خلال التخلي عن مهمتها غير الربحية، وفق ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

وأوضح سي. بول وازان، الخبير الاقتصادي المتخصص في تقدير التعويضات في النزاعات الكبرى، أن إيلون ماسك يستحق جزءا كبيرا من القيمة الحالية لشركة OpenAI، والتي تقدر بحوالي 500 مليار دولار. 

ويستند ذلك إلى تبرعه الأولي بمبلغ 38 مليون دولار عند تأسيس الشركة في 2015، ما يعني نظريا أن عائد استثماره قد يصل إلى نحو 3500 ضعف المبلغ الأصلي.

تشمل تحليلات وازان مساهمة إيلون ماسك المالية ومعرفته التقنية ومشاركته في الأعمال مع الفريق المؤسس، ليحسب "أرباحا غير مشروعة" تتراوح بين 65.5 و109.4 مليار دولار لـ OpenAI، و13.3 إلى 25.1 مليار دولار لـ مايكروسوفت التي تمتلك حاليا 27% من الشركة.

ويؤكد فريق إيلون ماسك القانوني أن الملياردير يستحق التعويض كـ مستثمر مبكر شهد نمو الشركة إلى قيم هائلة، لكن حجم التعويض المطالب به يعكس أن هذه المعركة القانونية لا تتعلق فقط بالمال.

ويبلغ صافي ثروة إيلون ماسك حاليا نحو 700 مليار دولار، مما يجعله أغنى شخص في العالم بفارق كبير عن مؤسس جوجل لاري بايج، وفق قائمة فوربس للمليارديرات. 

كما صوت مساهمو تسلا في نوفمبر على حزمة مكافآت تاريخية لـ إيلون ماسك بقيمة 1 تريليون دولار، لتكون أكبر حزمة تعويضات في تاريخ الشركات.

في ظل هذا السياق، حتى تعويض قدره 134 مليار دولار سيكون إضافة نسبيا متواضعة لثروة إيلون ماسك، مما يعزز اعتقاد بعض مسؤولي OpenAI بأن الدعوى تمثل "نمطا مستمرا من الملاحقة" أكثر من كونها مطالبة مالية حقيقية.

وبحسب تقارير، أرسلت OpenAI رسالة إلى مستثمريها وشركائها التجاريين تحذر فيها من أن إيلون ماسك قد يقدم مطالبات مبالغ فيها وذات طابع إعلامي خلال المحاكمة المقررة في أبريل في أوكلاند، كاليفورنيا، على بعد 15 ميلا شرق سان فرانسيسكو.

إيلون ماسك دعوى قضائية شركة OpenAI 134 مليار دولار

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

الأهلي

موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

الأنبا رافائيل وخدام الكنيسة

بحضور الأنبا رافائيل.. معهد مارمرقس يحتفل بتخرج دفعة جديدة | صور

شمامسة الكنيسة

ضمن جولته الرعوية بالخليج.. الأنبا أباكير يصلي قداسا إلهيًا بأبو ظبي

مقررة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة منى الحديدي

منى الحديدي: تمكين الشباب استثمار طويل الأجل لبناء دولة قوية قادرة على الابتكار

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

