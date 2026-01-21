قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن لقاءه بزيلينسكي اليوم على هامش منتدى دافوس
خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من مشاركة الرئيس السيسي بمنتدى دافوس وترويجه للفرص الاستثمارية
ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
تكنولوجيا وسيارات

إيلون ماسك يحذر: استخدام ChatGPT قد يؤدي إلى الموت

شيماء عبد المنعم

يتصاعد الجدل مجددا حول الملياردير إيلون ماسك، في فصل جديد من الخلافات العلنية التي باتت تلازمه، وهذه المرة مع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

وجاء التصعيد بعد تقارير تحدثت عن ارتباط استخدام ChatGPT بحالات وفاة، واحتمال تسببه بأضرار لمستخدمين يعانون من هشاشة في الصحة النفسية. 

وعلى إثر ذلك، دعا إيلون ماسك المستخدمين إلى إبعاد ذويهم عن استخدام روبوت الدردشة، محذرا من مخاطره المحتملة.

سام ألتمان لم يتأخر في الرد، إذ أشار إلى أن تقنيات إيلون ماسك نفسها، وعلى رأسها نظام القيادة الذاتية “تسلا أوتوبايلوت”، ارتبطت بحوادث مميتة. 

ودعا الرئيس التنفيذي لـ OpenAI إلى فرض معايير أمان أكثر صرامة وتحمل مسؤولية أكبر في قطاع التكنولوجيا، مؤكدا أن حماية المستخدمين يجب أن تكون أولوية للجميع، بمن فيهم شركات إيلون ماسك، مثل تسلا وروبوت الدردشة جروك التابع لشركة xAI، الذي يواجه بدوره انتقادات تتعلق بسلامة المحتوى.

تغريدة إيلون ماسك

وتفاقم الجدال عبر منصة “إكس” بعد أن أعاد إيلون ماسك نشر منشورات تزعم ارتباط ChatGPT بعدة حالات وفاة، من بينها منشور لأحد المؤثرين في مجال العملات الرقمية، حذر فيه من تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية. 

وكتب إيلون ماسك تعليقا صريحا: "لا تدعوا أحباءكم يستخدمون ChatGPT".

وفي منشور آخر، وصف إيلون ماسك الأمر بـ “الشيطاني”، مدعيا أن روبوت الدردشة أقنع رجلا بارتكاب جريمة قتل تلاها انتحار، مؤكدا أن “الذكاء الاصطناعي الآمن يجب أن يسعى إلى الحقيقة بأقصى قدر ممكن، لا أن يساير الأوهام”.

في المقابل، اعتبر سام ألتمان أن انتقادات إيلون ماسك متناقضة، موضحا أن ChatGPT يتعرض في الوقت نفسه لاتهامات بأنه مقيد أكثر من اللازم وبأنه متساهل أكثر مما ينبغي. 

منشور سام ألتمان

وأضاف: “يستخدمه ما يقارب مليار شخص، وبعضهم يمر بحالات نفسية شديدة الهشاشة، سنواصل بذل أقصى ما لدينا لتحقيق التوازن الصحيح، رغم صعوبة المهمة”.

ولم يفوت سام ألتمان الفرصة لتوجيه انتقاد مباشر إلى “تسلا أوتوبايلوت”، مشيرا إلى تقارير أفادت بوفاة أكثر من 50 شخصا في حوادث مرتبطة بالنظام. 

وقال إنه جرب التقنية مرة واحدة فقط، وكان انطباعه الأول أنها "غير آمنة بما يكفي لإطلاقها".

كما لمح إلى الجدل الدائر حول روبوت “جروك” التابع لـxAI، في إشارة إلى اتهامات بتوليده محتوى فاضح وصورا ذات طابع جنسي، مكتفيا بالقول إنه “لن يبدأ حتى بالخوض في بعض القرارات المتخذة هناك”.

ويأتي هذا الجدال العلني في وقت يواصل فيه إيلون ماسك معركته القضائية ضد OpenAI، متهما إياها بالتخلي عن رسالتها غير الربحية الأصلية وإقصائه بعد مشاركته في تأسيسها. 

وبينما كان إيلون ماسك وسام ألتمان في السابق شريكين في غرفة واحدة، بات الخلاف بينهما اليوم مادة متكررة للمواجهات الإعلامية، التي تتجدد بوتيرة شبه أسبوعية.

