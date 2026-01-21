إيلون ماسك يحذر: استخدام ChatGPT قد يؤدي إلى الموت

يتصاعد الجدل مجددا حول الملياردير إيلون ماسك، في فصل جديد من الخلافات العلنية التي باتت تلازمه، وهذه المرة مع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

وجاء التصعيد بعد تقارير تحدثت عن ارتباط استخدام ChatGPT بحالات وفاة، واحتمال تسببه بأضرار لمستخدمين يعانون من هشاشة في الصحة النفسية.

وعلى إثر ذلك، دعا إيلون ماسك المستخدمين إلى إبعاد ذويهم عن استخدام روبوت الدردشة، محذرا من مخاطره المحتملة.

سام ألتمان لم يتأخر في الرد، إذ أشار إلى أن تقنيات إيلون ماسك نفسها، وعلى رأسها نظام القيادة الذاتية “تسلا أوتوبايلوت”، ارتبطت بحوادث مميتة.

ودعا الرئيس التنفيذي لـ OpenAI إلى فرض معايير أمان أكثر صرامة وتحمل مسؤولية أكبر في قطاع التكنولوجيا، مؤكدا أن حماية المستخدمين يجب أن تكون أولوية للجميع، بمن فيهم شركات إيلون ماسك، مثل تسلا وروبوت الدردشة جروك التابع لشركة xAI، الذي يواجه بدوره انتقادات تتعلق بسلامة المحتوى.

تغريدة إيلون ماسك

وتفاقم الجدال عبر منصة “إكس” بعد أن أعاد إيلون ماسك نشر منشورات تزعم ارتباط ChatGPT بعدة حالات وفاة، من بينها منشور لأحد المؤثرين في مجال العملات الرقمية، حذر فيه من تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية.

وكتب إيلون ماسك تعليقا صريحا: "لا تدعوا أحباءكم يستخدمون ChatGPT".

وفي منشور آخر، وصف إيلون ماسك الأمر بـ “الشيطاني”، مدعيا أن روبوت الدردشة أقنع رجلا بارتكاب جريمة قتل تلاها انتحار، مؤكدا أن “الذكاء الاصطناعي الآمن يجب أن يسعى إلى الحقيقة بأقصى قدر ممكن، لا أن يساير الأوهام”.

في المقابل، اعتبر سام ألتمان أن انتقادات إيلون ماسك متناقضة، موضحا أن ChatGPT يتعرض في الوقت نفسه لاتهامات بأنه مقيد أكثر من اللازم وبأنه متساهل أكثر مما ينبغي.

منشور سام ألتمان

وأضاف: “يستخدمه ما يقارب مليار شخص، وبعضهم يمر بحالات نفسية شديدة الهشاشة، سنواصل بذل أقصى ما لدينا لتحقيق التوازن الصحيح، رغم صعوبة المهمة”.

ولم يفوت سام ألتمان الفرصة لتوجيه انتقاد مباشر إلى “تسلا أوتوبايلوت”، مشيرا إلى تقارير أفادت بوفاة أكثر من 50 شخصا في حوادث مرتبطة بالنظام.

وقال إنه جرب التقنية مرة واحدة فقط، وكان انطباعه الأول أنها "غير آمنة بما يكفي لإطلاقها".

كما لمح إلى الجدل الدائر حول روبوت “جروك” التابع لـxAI، في إشارة إلى اتهامات بتوليده محتوى فاضح وصورا ذات طابع جنسي، مكتفيا بالقول إنه “لن يبدأ حتى بالخوض في بعض القرارات المتخذة هناك”.

ويأتي هذا الجدال العلني في وقت يواصل فيه إيلون ماسك معركته القضائية ضد OpenAI، متهما إياها بالتخلي عن رسالتها غير الربحية الأصلية وإقصائه بعد مشاركته في تأسيسها.

وبينما كان إيلون ماسك وسام ألتمان في السابق شريكين في غرفة واحدة، بات الخلاف بينهما اليوم مادة متكررة للمواجهات الإعلامية، التي تتجدد بوتيرة شبه أسبوعية.