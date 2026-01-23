بطارية تدوم 58 ساعة وسعر اقتصادي.. ريلمي تطلق سماعات Realme Buds Air 8

كشفت شركة ريلمي Realme، رسميا عن سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds Air 8 بالتزامن مع إطلاق هاتفها الجديد Realme Neo 8 في السوق الصينية.

وتتميز سماعات ريلمي Realme Buds Air 8 بتصميم عصري وأنيق، كما تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز وضوح المكالمات، وإدارة الضوضاء بذكاء، فضلا عن ضبط إعدادات الصوت تلقائيا بما يتلاءم مع ظروف الاستخدام المختلفة.

مواصفات Realme Buds Air 8



تأتي سماعات Realme Buds Air 8 مزودة بنظام مشغلات مزدوجة بقياس 11 مم + 6 مم مع غشاء عالي النقاء ومكبر صوت منفصل للترددات العالية، وتدعم تقنيتي Hi-Res Audio وترميز LHDC 5.0 لتقديم صوت لاسلكي عالي الجودة يصل إلى 96 كيلوهرتز.

تدعم السماعات تقنية إلغاء الضوضاء النشط بعمق 55 ديسيبل، مع تغطية تصل إلى 5000 هرتز، ما يساعد على تقليل الضوضاء ذات الترددات المنخفضة والمتوسطة بشكل أكثر فاعلية، كما تدعم خاصية إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات عبر ستة ميكروفونات لتحسين وضوح الصوت.

كما تتضمن خوارزمية NextBass لتعزيز الترددات المنخفضة، إلى جانب دعم الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد 3D Spatial Audio القابل للتخصيص عبر تطبيق ريلمي Link.

سماعات Realme Buds Air 8

وتشمل الميزات الذكية مهام متعددة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل الترجمة الفورية.

وتوفر السماعات عمر بطارية يصل إلى 58 ساعة مع علبة الشحن عند إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء، إلى جانب مقاومة IP55 للغبار والماء، ما يجعلها خيارا عمليا للاستخدام اليومي.

وتقدم السماعات زمن تشغيل يصل إلى 58 ساعة، مع مقاومة IP55 للماء والغبار، ودعم الشحن عبر USB Type-C، كما تتميز بزمن استجابة منخفض يبلغ 45 مللي ثانية ما يجعلها مناسبة لعشاق الألعاب.

وتشمل الميزات الذكية الترجمة الفورية بالذكاء الاصطناعي وترجمة المكالمات، وتعمل بتقنية Bluetooth 5.4، مع إمكانية الاتصال المتزامن بثلاثة أجهزة.

سماعات Realme Buds Air 8

سعر Realme Buds Air 8



تتوفر سماعات Realme Buds Air 8 في الصين بسعر 269 يوانا صينيا (حوالي 41 دولار)، وتتوفر بثلاثة ألوان تشمل الرمادي Master Gray، والبنفسجي Master Purple، والذهبي Master Gold.